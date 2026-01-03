Son Dakika | ABD Venezuela'yı bombaladığını doğruladı! Saldırı emri Trump'tan

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta gece boyunca art arda patlamalar duyuldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde farklı noktalardan alevlerin yükseldiği, bazı bölgelerde yoğun duman oluştuğu görüldü. Kent semalarında uçak sesleri duyulduğu, Amerikan, Chinook tipi askerî helikopterlerin uçtuğu öne sürüldü.

VENEZUELA'DAN İLK AÇIKLAMA

Venezuela hükümeti, ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

Caracas hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin başkent ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri noktalara yönelik gerçekleştirdiği saldırıların "şiddetle reddedildiği” ve “kınandığı" bildirildi.

Söz konusu eylemlerin Birleşmiş Milletler Şartı'nın özellikle devletlerin egemenliğine saygı, hukuksal eşitlik ve güç kullanma yasağını düzenleyen 1. ve 2. maddelerinin açık ihlali olduğu kaydedildi.

Saldırıların Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere, uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiği, milyonlarca insanın hayatını ciddi biçimde tehlikeye attığı ifade edilen açıklamada, saldırıların amacının, başta petrol ve madenler olmak üzere ülkenin stratejik kaynaklarını ele geçirmek ve ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla ortadan kaldırmak olduğu savunuldu.

Açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasa, Olağanüstü Hal Yasası ve Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde tüm ulusal savunma planlarının uygun zamanda ve koşullarda devreye sokulması talimatını verdiği belirtildi.

Bu kapsamda Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan bir olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ülke genelinde askeri birlikler ile eyalet ve belediyelerdeki savunma birimlerinin derhal konuşlandırılması talimatının verildiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca halkını, topraklarını ve bağımsızlığını korumak amacıyla meşru müdafaa hakkının saklı tutulduğu da vurgulandı.

ABD SALDIRIYI DOĞRULADI

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen Fox News, saldırıyı ülkeleri tarafından yapıldığını açıkladı.

ABD yönetimi ile konuştuklarını belirten Fox News, saldırının Trump emri ile verildiğini açıkladı. Saldırının sabaha karşı saat 02.00 sularında en az 7 büyük patlamayla başladığı belirtildi.

Şehrin bombalandığı iddiaları üzerine bölgedeki gerilim hızla tırmandı. Gelişmelerin, ABD’nin Karayipler’de askerî varlığını artırdığı bir döneme denk geldiği vurgulandı. Washington’un F-35 savaş uçakları, savaş gemileri ve bir nükleer denizaltı konuşlandırdığı bilgisi paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce Venezuela’ya yönelik askerî müdahale ihtimalini gündeme getirdiği hatırlatıldı.

Son Dakika | Amerikan medyası yazdı Venezuela'ya saldırı emri Trump’tan

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Karakas’ın bombalandığını duyurarak Birleşmiş Milletler’in devreye girmesini istedi ve “Caracas şu anda saldırı altında… OAS ve BM derhal bir araya gelmelidir” dedi.

VENEZUELA'NIN ANKARA ELÇİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Venezuela’nın Ankara Büyükelçiliği de ANKA’ya yaptığı açıklamada, Karakas’taki çeşitli noktalar ile ülkenin bazı bölgelerinin “Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı askerî eylemler tarafından hedef alındığını” bildirdi. Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, olası insani etkilerin değerlendirildiği ve “diplomatik dayanışma” çağrısı yapıldığı belirtildi:

"Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti olarak bildiriyoruz ki kısa süre önce Karakas'taki çeşitli noktalar ile ulusal toprakların diğer bazı bölgeleri, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı askeri eylemler tarafından hedef alınmıştır. Meydana gelen hasarın tespitine yönelik çalışmalar sürmekte olup, olası insani etkiler değerlendirilmektedir. Ülkemizin istikrarı ve barışı açısından kritik bir dönemde; devletlerin, dost hükümetlerin, bölgesel entegrasyon mekanizmalarının, çok taraflı örgütlerin ve kardeş halkların diplomatik dayanışmasını saygıyla ve kararlılıkla talep ediyoruz. Uluslararası hukukun, Venezuela’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün savunulması ile bölgesel güvenliği ve halkımızın yaşamını tehlikeye atan her türlü saldırganlığın derhal durdurulması için destek, açıklama ve aktif katkı çağrısında bulunuyoruz."

HAVA SAHASI KAPATILDI

Patlamaların ardından Fuerte Tiuna, La Carlota Havalimanı, El Volcán, La Guaira Subay Okulu, Francisco Miranda Hava Üssü, Higuerote Havalimanı ve La Guaira Limanı gibi noktalarda da patlama yaşandığı; bu gelişmeler sonrası hava sahasının tamamen kapatıldığı aktarıldı.

"TRUP'UN HABERİ VAR"

ABD cephesinde ise CBS News, Trump yönetimi yetkililerinin olaylarla ilgili haberlerden haberdar olduğunu yazdı. Beyaz Saray’ın yorum taleplerine yanıt vermediği kaydedildi. Öte yandan CBS'e konuşan Amerikalı yetkililer, saldırı kararının çok daha önce alındığı, hatta Venezuela'nın Noel gecesi vurulması kararının alındığı ancak daha sonra bu karardan vazgeçilip Nijerya'ya saldırının öncelendiği belirtildi.

OHAL İLAN EDİLDİ! MADURO'DAN İLK AÇIKLAMA

Venezuela hükûmeti ülke genelinde olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Caracas yönetimi, saldırının ABD tarafından yapıldığını savunarak amacın “Venezuela'nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve madenlerini ele geçirmek” olduğunu söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı da yaşananların ülkeye yönelik bir saldırı olduğunu belirterek savunma planlarının devreye sokulacağını açıkladı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise “Ulusal savunma planımız uygulamaya geçti” diyerek silahlı kuvvetlerin egemenliği korumak için hazır edildiğini bildirdi.

Öte yandan bazı medya organları, saldırıda Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López’in konutunun vurulduğunu iddia etti. Taraflardan sahadaki bilanço ve can kaybına ilişkin net bir resmî tablo paylaşılmadı.

Caracas’ta meydana gelen patlamalar öncesinde Venezuela hava sahasının boş olduğu belirtildi. Radar görüntülerine göre patlamalardan kısa süre önce bölgede hava trafiği görülmedi.

KÜBA'DAN İLK TEPKİ

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı; "Küba, ABD'nin Venezuela'ya yönelik suç niteliğindeki saldırısına karşı uluslararası toplumun acil tepki vermesini talep ediyor ve kınıyor. Barış Bölgesi acımasızca saldırıya uğruyor. Saldırılar cesur Venezuela halkına ve Amerika kıtasına yönelik devlet terörizmi niteliğindedir" ifadelerini kullandı.