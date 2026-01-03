Son Dakika | Amerikan medyası yazdı Venezuela'ya saldırı emri Trump’tan

Son Dakika | Amerikan medyası yazdı Venezuela'ya saldırı emri Trump’tan
Yayınlanma:
Son dakika... ABD medyası Venezuela'nın bombalanmasının ardından saldırı emrinin ABD Başkanı Trump'tan geldiğini açıkladı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 sularında şiddetli patlamalar yaşandı. Şehrin güneyinde, büyük bir askeri üs yakınlarında elektrik kesintileri meydana geldi. Semalarda uçak sesleri duyulurken, en az yedi patlamanın kaydedildiği bildirildi.

Venezuela hükûmeti, saldırıların ABD tarafından düzenlendiğini ve hedefin ülkenin petrol ve değerli maden kaynakları olduğunu açıkladı. “ABD başarılı olamayacak” denilen açıklamada, tüm sosyal ve siyasal güçlerin harekete geçmesi istendi. Ülke genelinde “ulusal acil durum” ilan edildi.

AMERİKAN MEDYASI: TRUMP EMİR VERDİ

ABD merkezli CBS, Başkan Donald Trump’ın Venezuela’daki bazı askeri noktaları hedef alan bir saldırı emri verdiğini iddia etti. Beyaz Saray ve Pentagon’dan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela’ya füze saldırısı düzenleniyor” dedi. Petro, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Birleşmiş Milletler’i acil toplantıya çağırdı.

Son Dakika | Bombalanan Venezuela'nın lideri Maduro'dan ilk açıklamaSon Dakika | Bombalanan Venezuela'nın lideri Maduro'dan ilk açıklama

Trump yönetimi, Maduro’ya baskıyı artırmak amacıyla daha önce Venezuela’ya yönelik yaptırımları genişletmiş ve Karayipler ile Pasifik’te askeri varlığını güçlendirmişti. ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı gemilere onlarca saldırı düzenlemiş, Venezuela’ya kara operasyonu yapılacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

