Son Dakika | Bombalanan Venezuela'nın lideri Maduro'dan ilk açıklama

Venezuela'nın başkenti Caracas’ın güneyinde gece boyunca art arda patlamalar meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alevlerin farklı bölgelerden yükseldiği görüldü. Büyük bir askerî üs yakınında elektrik kesintisi yaşanırken, kent semalarında uçak ve Chinook tipi helikopterlerin uçtuğu bildirildi. En az yedi patlama kaydedildi.

Ülkenin bombalandığı öğrenildi.

Venezuela hükümeti, patlamaların ABD tarafından gerçekleştirilen askerî saldırılar sonucu yaşandığını duyurdu.

Ankara’daki Venezuela Büyükelçiliği de ANKA’ya yaptığı açıklamada saldırıların “ABD kaynaklı askerî eylemler” olduğunu belirtti. Açıklamada uluslararası dayanışma ve destek çağrısı yapıldı.

MADURO'DAN AÇIKLAMA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede olağanüstü hal ilan etti. Maduro ilk açıklamasını da yaptı:

"Ulusal savunma planımız uygulamaya geçti. Venezuela silahlı kuvvetleri, ülkenin egemenliğini korumak için hazır edildi."

ABD’den resmî bir açıklama gelmezken, CBS News kaynakları saldırı emrinin Başkan Donald Trump tarafından verildiğini aktardı. Daha önce Karayipler’e savaş gemileri ve nükleer denizaltı gönderen Washington’un Venezuela’ya müdahale olasılığı gündemdeydi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Caracas’ın bombalandığını belirterek BM ve Amerikan Devletleri Örgütü’ne (OAS) acil toplantı çağrısında bulundu. “Füzelerle bombardıman yapılıyor” diyen Petro, uluslararası toplumu Venezuela’ya yönelik saldırıya karşı harekete geçmeye çağırdı.

Sky News Arabia, saldırılarda Savunma Bakanı Vladimir Padrino López’in konutunun da vurulduğunu iddia etti.

Son Dakika | Amerikan medyası yazdı Venezuela'ya saldırı emri Trump’tan

