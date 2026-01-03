Venezuela için AB'den ilk açıklama!

Avrupa Birliği, Venezuela’da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında uluslararası hukuka vurgu yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, saldırılarla ilgili süreci yakından izlediklerini belirterek, her şart altında Birleşmiş Milletler Şartı’na ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kallas, AB’nin Karakas’taki temsilciliği ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile temas halinde olduklarını aktarırken, Birliğin uzun süredir Maduro’nun meşruiyetini tanımadığını ve Venezuela’da barışçıl bir geçişten yana olduğunu hatırlattı. Açıklamada, ülkedeki AB vatandaşlarının güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı.

Trump Venezuela lideri Maduro'nun esir düştüğünü açıkladı

BELÇİKA VE İTALYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Benzer mesajlar Belçika ve İtalya’dan da geldi. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, vatandaşlarının güvenliğini yakından takip ettiklerini ve Avrupalı müttefiklerle koordinasyon içinde hareket ettiklerini duyurdu.

CARACAS’TA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Öte yandan ABD yönetimi Venezuela’ya yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini açıklarken, Caracas’ta patlama sesleri duyuldu. Venezuela hükümeti saldırılardan ABD’yi sorumlu tutarak ülke genelinde “dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum” ilan edildiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını ifade etti.