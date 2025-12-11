Euro rekor kırdı: 50 TL'yi aştı!

Euro rekor kırdı: 50 TL'yi aştı!
Son dakika... Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından euro TL karşısında rekor kırarak 50 lirayı aştı.

Bir süredir TL karşısında 49 lira bandında seyreden euro, son günlerde 50 lira sınırını zorluyordu. Merkez Bankası'nın faiz kararı ile birlikte euro kritik eşiği aşarak 50 TL oldu.

Merkez Bankası 2025'in son faiz kararını açıkladı

Dolar da kısmi yükseliş gerçekleştirirken faiz kararının ardından döviz kurlarında güncel tablo şu şekilde oldu:

DOLAR, EURO, STERLİN...

ABD Doları % 0,07

ALIŞ(TL) 42,6114

SATIŞ(TL) 42,6225

Euro % 0,38

ALIŞ(TL) 50,0243

SATIŞ(TL) 50,0389

İngiliz Sterlini % 0,24

ALIŞ(TL) 57,1231

SATIŞ(TL) 57,1582

MERKEZ FAİZİ İNDİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın 8. ve son faiz kararında 150 baz puan indirime giderek politika faizini 38 puana indirdi. Bu piyasanın beklentisine paralel bir karar oldu.

