Euro rekor kırdı: 50 TL'yi aştı!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından euro TL karşısında rekor kırarak 50 lirayı aştı.
Bir süredir TL karşısında 49 lira bandında seyreden euro, son günlerde 50 lira sınırını zorluyordu. Merkez Bankası'nın faiz kararı ile birlikte euro kritik eşiği aşarak 50 TL oldu.
Merkez Bankası 2025'in son faiz kararını açıkladı
Dolar da kısmi yükseliş gerçekleştirirken faiz kararının ardından döviz kurlarında güncel tablo şu şekilde oldu:
DOLAR, EURO, STERLİN...
ABD Doları % 0,07
ALIŞ(TL) 42,6114
SATIŞ(TL) 42,6225
Euro % 0,38
ALIŞ(TL) 50,0243
SATIŞ(TL) 50,0389
İngiliz Sterlini % 0,24
ALIŞ(TL) 57,1231
SATIŞ(TL) 57,1582
MERKEZ FAİZİ İNDİRDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın 8. ve son faiz kararında 150 baz puan indirime giderek politika faizini 38 puana indirdi. Bu piyasanın beklentisine paralel bir karar oldu.