Memur ve emeklinin zamlı maaşı bugün belli olacak! İşte tüm senaryolar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün saat 10.00’da açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş ve aylık artışları netleşecek. Açıklanacak veri, temmuz–aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonu ortaya koyacak ve memurlar ile emeklilerin zam oranlarını belirleyecek.

EMEKLİLER İÇİN ZAM SENARYOLARI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yılda iki kez, son 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında artırılıyor. Temmuz–kasım döneminde TÜFE yüzde 11,20 olarak gerçekleşti. Aralık ayı verisinin eklenmesiyle birlikte artış oranı kesinleşecek.

Olası senaryolara göre; aralık enflasyonu yüzde 0,80 olursa artış yüzde 12,09, yüzde 1 olursa yüzde 12,31, yüzde 1,2 olursa yüzde 12,53 olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME

Memur ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşme hükümlerine göre belirleniyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giren 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında ocak ayında yüzde 11 oranında artış uygulanacak. Buna, enflasyon farkı eklenecek. Kasım ayı itibarıyla 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 seviyesinde oluştu.

Aralık ayı enflasyonuna göre memur ve memur emeklilerinin toplam artış oranı; yüzde 0,80’lik bir aylık enflasyonda yüzde 18,49, yüzde 1’de yüzde 18,73, yüzde 1,2’de ise yüzde 18,96’ya çıkacak. Oransal artışın ardından taban aylıklara ayrıca bin lira ilave yapılacak.

KIDEM TAZMİNATI, AİLE YARDIMI, ÇOCUK YARDIMI...

Memur maaş artışları yalnızca ücretleri değil, birçok yan ödemeyi de yukarı çekecek. Kıdem tazminatı tavanı, toplu sözleşme ikramiyesi, aile ve çocuk yardımları ile ilave ödeme tutarları zamlanacak. Memur maaşlarına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım desteği alanların ödemelerinde de artış olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA BİLİNDİK BELİRSİZLİK

Hâlen en düşük memur emeklisi aylığı 22 bin 672 lira seviyesinde bulunuyor ve yapılacak artışlar bu rakama doğrudan yansıyacak.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ise 16 bin 881 lira.

Bu tutar, kök maaşı düşük olduğu için tamamlanan emeklilerde otomatik olarak artmıyor.

Artışın uygulanabilmesi için Meclis’ten yasal düzenleme çıkması gerekiyor.

Yaklaşık milyonlarca emekli, bu düzenlemeye ilişkin kararı bekliyor. Yasa gecikirse, ocak ayı zamlarının maaşlara yetişmeme riski bulunuyor. Düzenlemenin Meclis’ten geçmesi hâlinde farklar geriye dönük olarak ödenecek.

ŞİMŞEK ÖNGÖRÜSÜ İLE ENFLASYON BEKLENTİSİ ŞEKİLLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 öngörüsünde bulunması, aralık ayında aylık enflasyonun yüzde 1 civarında geleceği beklentisini güçlendirdi. Bu senaryoda 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 12,31, memur ve memur emeklileri için oluşacak enflasyon farkının ise yaklaşık yüzde 6,96 olması bekleniyor. Bu hesaplamalar, memur zammının yüzde 19’a yaklaşabileceğine işaret ediyor.