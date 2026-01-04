Acı gerçek ortaya çıktı: Ünlü ekonomist emekli ve asgari ücretlinin düştüğü tuzağı açıkladı

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin borç stokunu ve patlayan faiz giderlerini analiz etti. 2021 yılında hayata geçirilen "faiz sebep, enflasyon sonuç" şeklindeki tezin yarattığı enkazı rakamlarla ortaya koyan Eğilmez, acı gerçeği ilan etti: "Bu tuzağa düşmeseydik bugün asgari ücretli ve emekli bu kadar mağdur olmayacaktı." dedi.

Ekonomi dünyasının "Hocası" Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin borç yükünü ve bütçeyi yutan faiz giderlerini mercek altına aldı.

Eski Hazine Müsteşarı Eğilmez, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Aralık 2025 verilerine dayanan analiz, Türkiye’nin toplam dış borcunun 564,9 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Ancak Eğilmez’in asıl uyarısı, rakamların ötesinde: "Dolar kuru baskılandığı için borç yükü olduğundan düşük gösteriliyor!"

BORÇ YÜKÜNDE 'DOLAR' İLLÜZYONU

Mahfi Eğilmez, borç yükü hesaplamasındaki tehlikeye dikkat çekiyor. Kur baskılandığı için GSYH (Milli Gelir) dolar bazında yüksek çıkıyor, bu da borcun milli gelire oranını kağıt üzerinde "düşük" gösteriyor.

Merkezi Yönetim Borç Yükü: %21,4

Türkiye Toplam Dış Borç Yükü: %37,2

Özel Sektörün Dış Borcu: 301,4 Milyar Dolar

Eğilmez'e göre, eğer dolar kuru serbest bırakılsaydı ve gerçek değerini yansıtsaydı, Türkiye'nin bugün olduğundan çok daha ağır bir borç yükü altında olduğu gerçeği ortaya çıkacaktı.

FAİZ GİDERLERİNDE 'REKOR' KIRILDI

Eğilmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte faiz giderlerinin nasıl kontrolden çıktığını şu tespitlerle özetledi:

İrrasyonel Politika Dönüşü: 2021’de başlayan "bilim dışı" düşük faiz inadı, 2023’ten itibaren faizlerin zorunlu artışıyla devasa bir faturaya dönüştü.

Bütçede Faiz Hakimiyeti: Faiz giderlerinin bütçe içindeki payı her yıl artıyor. Halkın cebine, hastanesine, okuluna gitmesi gereken kaynaklar, geçmişin hatalı kararları yüzünden faiz lobilerine akıyor.

Enflasyonun Üzerinde Faiz Artışı: 2023’ten itibaren faiz giderlerindeki artış oranı, resmi enflasyonun bile üzerine çıktı.

"ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİ MAĞDUR EDİLDİ"

Mahfi Eğilmez'in yazısındaki en vurucu kısım, bu ekonomik yıkımın faturasını kimin ödediğine dair tespiti oldu:

"2021 yılında 'faizi düşürerek enflasyonu düşürme' şeklindeki bilim dışı tezin tuzağına düşmeseydik bugün enflasyon da faiz giderleri de çok daha düşük olacak; asgari ücretliler, emekliler ve diğer düşük gelirliler bu kadar mağdur olmayacaktı."

Eğilmez, Türkiye’nin durumunu Arjantin örneğiyle kıyaslayarak "Popülizm, ekonomiyi ilk anda iyiymiş gibi gösterir ama uzun vadede büyük sorunlar içine sokar" uyarısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

