Asgari ücret herkesi vurdu: İsa Karakaş "mihenk taşı" diyerek açıkladı

TÜRK-İŞ'in 29 bin 828 liralık Kasım ayı açlık sınırının altında kalacak şekilde belirlenerek Cumhuriyet tarihine geçen asgari ücret, 4 kişilik aile için 30 bin 143 lira olarak açıklanan Aralık ayı açlık sınırıyla bir darbe daha aldı. Dar gelirlinin ekonomik krizden aldığı darbeleri sönümleyemeyen baz maaş, sadece kendisiyle geçinmeye çalışana değil beraberinde getirdiği artışlar ve ona endeksli zam alan herkesi vurdu.

Asgari ücrete dair tüm detayları kuruşu kuruşuna hesaplayan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yılın daha en başında, yeni asgari ücretin 2026'yı nasıl etkileyeceğini açıkladı.

ASGARİ ÜCRET HERKESİ VURDU

İsa Karakaş, yeni asgari ücretin çalışma hayatında ve harcamalarda nasıl büyük bir etki edeceğini Türkiye Gazetesi'nde yazdı. 7,5 milyona varan işçinin doğrudan maaşını belirleyen yeni baz maaşın kendisine komşu maaş alanlarla 11 milyonu aşkın vatandaşı etkilediğini hatırlattı.

Asgari ücretin dolaylı olarak özel sektördeki ücret dengeleri değiştirdiğine dikkat çeken Karakaş, vergi muafiyetleri, SGK prim gelirleri, idari cezaları, ev hanımlarının ödeyeceği primleri, sosyal güvencesi olmayanların ödeyeceği GSS primini ve işsizlik maaşı ile sosyal yardımları aynı oranda değiştirdiğini anlattı.

Çok sayıda kaleme ilişkin rakamları belirleyen asgari ücret iş kanuna göre bir işçinin gıda, konut, sağlık ve ulaşım gibi insani ihtiyaçlarını karşılaması gerekirken Temmuz 2025’teki ara zammı "pas" geçişin ardından 2026 yılına %27’lik bir güncellemeyle maaşlı çalışianın cebine girecek parayı dibe çekti.

Dolar olarak bakıldığında geçmiş yıllara oranla yüksek bir grafik gösterse de alım gücü düşen vatandaşı kira kıskacından çıkaramadı. TÜRK-İŞ’in Aralık ayında açıkladığı 30 bin 153 TL’lik açlık sınırının altında kalan yeni ücret, açlık sınırının ancak %93’üne karşılık gelerek yıla yenik başladı.

İSA KARAKAŞ "MİHENK TAŞI" DİYEREK AÇIKLADI

Vatandaşların ha yatını doğrudan ya da dolaylı etkileyen asgari ücret rakamını sadece bir maaş değil; aynı zamanda piyasanın yeni "mihenk taşı" olduğunu anlatak Karakaş, kanunen bu rakamın altında bir ödeme yapılmasının işçi rızası olsa dahi imkânsız ve yasak olduğunu hatırlattı.

Dolayısıyla piyasaların işçi maliyetlerini asgari düzeyde belirleyen rakamın, henüz Resmî Gazete ilanı beklenirken, küsurat farklılıkları olsa da maliyetini hesaplayan Karakaş şunları aktardı:

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI (TL/AY)

Asgari ücretliler aylık 28.075,50 TL ile yıl boyunca geçinmek zorunda. Yıl içinde enflasyon ne kadar artarsa artsın bu rakam değişmeyecek. Evlilik ve çocuk sahibi olmak ek ödemelerle daha yüksek asgari ücret almasına gerekçe sağlamıyor.

KALEM TUTAR (TL) BRÜT ASGARİ ÜCRET 33.030,00 SGK PRİMİ (%14) 4.624,20 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) 330,30 KESİNTİLER TOPLAMI 4.954,50 NET ASGARİ ÜCRET 28.075,50

PATRONA MALİYETİ... TEŞVİKLE HAFİFLİYOR

Yeni asgari ücret işveren için maliyet yönetimi demek. SGK primleri %21,75’e yükselirken, devlet "kurallara uyan" işverene can suyu teşvik ve destekler veriyor.

Borcu olmayan, kaçak ve sahte sigortalı çalıştırmayan ile diğer yasal yükümlülüklerini yerine getiren işverenler için 1.200 TL’lik asgari ücret desteği devreye giriyor.

Ayrıca imalat sektöründeki ek %5’lik teşviklerle birlikte, asgari ücretin işverene maliyeti önemli oranda azalıyor. Kuralları çiğneyenler ise tablodaki tam maliyeti göğüslemek zorunda.

KALEM TUTAR (TL) ASGARİ ÜCRET 33.030,00 SGK PRİMİ (%21,75-İşveren Payı) 7.184,025 İŞVEREN İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%2) 660,60 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 40.874,625

VERGİ YOKSA AGİ DE YOK!

Çalışanların en çok sorduğu "2026’da AGİ alacak mıyız?" sorusuna cevap net: