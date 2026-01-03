Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!



Dizel motorlar bugün artık baskın seçenek olmasa da ve Avrupa'daki yeni araç kayıtlarındaki payları sürekli olarak düşse de (yıllık yüksek kilometre yapan sürücüler hariç), en iyi dizel motor hakkındaki tartışma dinmiyor. Bunun nedeni basit: Yollarda hala çok sayıda dizel araç var.

Opel Astra J

Kimileri Volkswagen Grubu'nun TDI motorlarına yemin ederken , diğerleri Fiat'ın JTD motorlarının dayanıklılığına işaret ediyor, Fransız otomobil sahipleri ise tereddütsüz HDi dizel motorlarını savunuyor. Gerçek şu ki, çoğu modern turbo dizel motor düşük yakıt tüketimini, makul bakım maliyetlerini ve yüksek güvenilirliği başarıyla bir araya getiriyor; bu nedenle birçoğu büyük sorunlar yaşamadan yüz binlerce kilometre yol kat etti.

Ancak Instagram kanalında 150.000 takipçisiyle düzenli olarak paylaşımlar yapan deneyimli araç muayene teknisyenine göre , bu motorların hepsi iyi; ancak şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor Japonya'dan geliyor. Ve ilginç bir şekilde, bu motor Alman otomobillerine de takılmış. TikTok kanalında düzenli olarak deneyimlerini paylaşan teknisyen, bu unvanın ne bir Alman, ne bir İtalyan, ne de bir Fransız üreticiye ait olmadığını, Japon Isuzu'ya ait olduğunu iddia ediyor.

1.7 CDTi

Bu, Isuzu'nun 1990'ların sonlarında geliştirdiği ünlü 1,7 litrelik sıralı dört silindirli dizel motordur. Motor, General Motors ile işbirliği içinde yaratılmış olup, üretimi Polonya'da gerçekleştirilmiş ve motor blokları doğrudan Japonya'dan getirilmiştir.

Bu dizel motor yıllarca geniş bir güç yelpazesinde sunuldu; atmosferik versiyonlarda mütevazı 65 beygir gücünden, en güçlü ve teknolojik olarak gelişmiş versiyonlarda 130 beygir gücüne kadar. Opel Corsa, Astra, Meriva ve Zafira gibi birçok modelin yanı sıra Chevrolet Cruze ve Honda Civic'te de kullanıldı.

Chevrolet Cruze

Teknik incelemeyi yapan bu tamirciye göre, bu 1.7 litrelik Isuzu motoru "şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor". Bunu, tam da bu motorla çalışan 2010 model bir Opel Astra aile otomobili üzerinde çalışırken çektiği videolardan birinde söyledi.

"Uzun zamandır bizimle ve hiç sorun çıkarmadı," diye açıklıyor tamirci ve aracın 270.000 kilometreyi aştığını ekliyor. Motorun hala mükemmel durumda olduğunu ve yıllar boyunca ciddi bir güvenilirlik veya performans sorunu yaşanmadığını vurguluyor. Ek bir avantaj olarak, soğutma verimliliğini kamyonlarınkine benzettiği "son derece güçlü klima kompresörünü" de vurguluyor.

Honda Civic 1.7 CTDi

Bu, 2009 yılının sonlarında piyasaya sürülen ve 2015 yılına kadar satılan dördüncü nesil Opel Astra J modelidir. Çeşitli benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunulmuştur.

Isuzu'nun 1.7 CDTI dizel motoru, 110 hp gücündeki A17DTC ve A17DTE versiyonlarında, daha sonra 125 hp gücündeki A17DTR versiyonunda ve en güçlü 130 hp gücündeki A17DTS versiyonunda sunuldu. Bir sonraki nesil Opel Astra (K)'da bu motor artık kullanılmadı. General Motors, bunun yerine kendi 1.6 litrelik dört silindirli dizel motorunu kullandı ve bu motor daha sonra 1.5 litrelik bir versiyona dönüştü.