BES: Memur ailesinin açlık sınırı 39 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı 97 bin liraya dayandı

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Araştırma Merkezi, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının Aralık 2025 için 39 bin 9 lira, Tek bir (bekar) çalışanın yaşam maliyetinin 64 bin 9 liraya ulaştığını hesapladı. Sendika, yoksulluk sınırını ise 97 bin 82 lira olarak açıkladı.

BES Araştırma Merkezi, Aralık 2025’e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamalarını kamuoyuyla paylaştı. Gıda fiyatları temel alınarak yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık harcama tutarı 39 bin 9 lira oldu.

Araştırmada, tek başına yaşayan bir çalışanın barınma, beslenme ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli aylık yaşam maliyetinin 64 bin 9 liraya ulaştığı belirtildi.

Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut giderleri (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu harcamaların eklenmesiyle hesaplanan yoksulluk sınırı ise Aralık 2025 itibarıyla 97 bin 82 lira olarak açıklandı. BES-AR'ın açıklaması şu şekilde devam etti:

"Bu sonuçlara göre; 2025 yılında da 22 bin 104 lira alan asgari ücretli 39 bin 009 lira olan açlık sınırının yüzde 76,48 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir.

Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1.300 lirayı geçti! 2025 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor! Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor! Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere insanca yaşayabilecek bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz."

Kaynak:ANKA

