Süper Kupa başlamadan buz kesti

Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa yarı finalinde, Galatasaray ve Trabzonspor kritik eksiklerle sahaya çıkacaklar. Yeni dörtlü final formatıyla düzenlenen turnuvada, geniş kadrosuyla Galatasaray, ağır savunma ve hücum kayıpları yaşayan Trabzonspor karşısında final yolunda bir adım öne çıkıyor.

Türk futbolu, bu yıl ilk kez hayata geçirilen dörtlü final formatıyla yeni bir döneme merhaba diyor. Süper Kupa yarı final mücadelesinde son lig şampiyonu Galatasaray ile kupa finalisti Trabzonspor, Gaziantep Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Kazanan tarafın Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak büyük finalde yerini alacağı bu kritik eşleşme öncesinde, iki takımın mevcut durumlarını ve sahadaki şartları sizler için derledik.

GAZİANTEP’TE ZORLU ŞARTLAR VE HAVA DURUMU İSYANI

Maçın oynanacağı Gaziantep’te futbolcuları ve taraftarları oldukça sert bir hava bekliyor. Maç saatinde termometrelerin sıfır derecenin altına düşmesi öngörülürken, TFF’nin bu lokasyon tercihi spor kamuoyunda ciddi eleştirilere neden oldu. Kışın en sert günlerinde, zemin kalitesinin ve hava sıcaklığının futbolcu sağlığını tehdit edebileceği yönündeki görüşler, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu dondurucu soğukta fiziksel direnci yüksek olan takımın avantajlı çıkacağı aşikar.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DAKİ KRİTİK EKSİKLER

Her iki takım da Gaziantep’e oldukça "yaralı" geldi. Özellikle Trabzonspor tarafında liste oldukça kabarık.

Galatasaray Cephesi

Sarı-kırmızılılarda en büyük kayıp hücum hattında:

Takımın en büyük gol silahı Victor Osimhen ve Ismail Jakobs Afrika Kupası nedeniyle kadroda yok.

Sakatlığın devam eden Wilfried Singo'da kadroda yer almayacak

Trabzonspor Cephesi

Bordo-mavililer adeta bir "revir" görünümünde

Sakatlıklar: Savunmanın sigortası Stefan Savic, orta sahanın dinamosu Okay Yokuşlu, tecrübeli ayak Edin Visca, Rayyan Baniya ve Mustafa Eskihellaç sakatlıkları nedeniyle kesin olarak yok.

Afrika Kupası: Golcü Paul Onuachu ve Oulai, milli takımlarında oldukları için bu kritik maçta takımı yalnız bırakacak.

HANGİ TAKIM DAHA AVANTAJLI?

Galatasaray’da Osimhen’in yokluğu büyük bir handikap olsa da, Mauro Icardi’nin (eğer tamamen hazırsa) veya Barış Alper’in patlayıcı gücü hala çok tehlikeli. Trabzonspor ise en uçtaki kulesi Onuachu ve oyun kurucusu Visca’dan mahrum kalarak hücumda ciddi bir yaratıcılık sorunu yaşayabilir.

Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin son haftalardaki yükselen performansı (5 maçta 7 gol) en büyük koz. Eğer Galatasaray orta sahası Muçi’yi durduramazsa, Trabzonspor sürpriz bir sonuç alabilir.

Okan Buruk’un bu tarz tek maçlık eliminasyon sistemlerindeki tecrübesi, Galatasaray’ı bir adım öne çıkarıyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Sara, İlkay Gündoğan, Barış Alper, Leroy Sane, Yunus Akgün, Mauro Icardi.

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Ernest Muçi, Nwakaeme, Felipe Augusto.

