Enflasyon sonrası ekonomistler faize işaret etti! Sıra Merkez'de mi?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 30,89 seviyesine geriledi. Bu rakam, son 49 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Para politikasındaki gevşeme döngüsü kademeli olarak sürerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 26 Aralık itibarıyla 193 milyar 872 milyon dolara ulaştı.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, bu düşüşte gıda dışı grup fiyatlarının etkili olduğunu, kurlar ve emtia fiyatlarında bir şok yaşanmaması durumunda 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 24 civarında gerçekleşebileceğini öngördü.

OCAK AYI VERİLERİ FAİZ KARARINDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Piyasaların odağı, 22 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,4 olarak belirlenmişti.

Bürümcekçi, ocak ayı enflasyonunun yüzde 4 veya daha yüksek gelmesi durumunda Merkez Bankası'nın faiz indirim boyutunu küçültebileceğini, aksi durumda 150 baz puanlık bir indirim ihtimalinin güçleneceğini ifade etti.

BEKLENTİLER VE HİZMET GRUBUNDAKİ RİSKLER

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,89 ile hem yüzde 1'lik psikolojik sınırın hem de piyasa beklentisi olan yüzde 0,96'nın altında kalmasının olumlu karşılandığını belirtti. Eryılmaz, bu tablonun ocak ayında 100-150 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini canlandırdığını ifade etti.

Ancak enflasyonun alt kalemleri incelendiğinde, konut grubunda gerileme olsa da diğer hizmet kalemlerinde artış yaşandığına dikkat çekildi.