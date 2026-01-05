Enflasyon asgari ücret zammını anında yok etti!

Enflasyon asgari ücret zammını anında yok etti!
Yayınlanma:
DİSK-AR, enflasyonun asgari ücretteki kaybını açıkladı. Buna göre enflasyon kaybı yapılan zammı geçti.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), aralık ayı enflasyon verilerinin ardından hazırladığı bülteni kamuoyuyla paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen yıllık resmi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı yüzde 30,89 olurken, gıda enflasyonu ise yüzde 28,31 olarak açıklandı.

On iki aylık ortalamalar dikkate alındığında enflasyon oranının yüzde 34,88 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

ASGARİ ÜCRETTE BÜYÜK KAYIP

Araştırma sonuçları, 2025 yılı boyunca asgari ücretle geçinenlerin enflasyon karşısındaki alım gücü kaybının 6 bin 828 TL'ye ulaştığını saptadı.

TÜİK verilerinin ardından kara tabloyu gözler önüne serdi: Enflasyon düşmüyor maaşlar baskılanıyorTÜİK verilerinin ardından kara tabloyu gözler önüne serdi: Enflasyon düşmüyor maaşlar baskılanıyor

Asgari ücrete yapılan 5 bin 971 TL tutarındaki artışın, yaşanan bu enflasyon farkını karşılamaya yetmediği görüldü. Veriler, 2003 yılından bu yana ortalama fiyatların 35,1 kat, gıda fiyatlarının ise 49,3 kat arttığını ortaya koydu.

GELİR GRUPLARI ARASINDAKİ UÇURUM

2024/12/04/zengin-bile-enflasyona-karsi-koyamadi-fakirin-mutfagina-ates-dustu-2.jpg

Geçim sıkıntısının farklı gelir grupları üzerindeki etkisi verilerle raporlandı. Toplam gelirden sadece yüzde 6,3 pay alabilen en düşük yüzde 20’lik gelir grubunun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4 olarak ölçüldü.

Buna karşılık, toplam gelirin yüzde 48,1’ine sahip olan en yüksek yüzde 20’lik grubun harcamaları içindeki gıda payı yüzde 12,8’de kaldı.

Kira, konut ve ulaşım masraflarının artması nedeniyle düşük gelirlilerin gıda bütçesinden kısıp bu zorunlu harcamalara yöneldiği belirtildi.

TÜİK ŞEFFAFLIKTAN KAÇINMAYI SÜRDÜRÜYOR

Bültende, TÜİK’in yargı kararına rağmen madde fiyat listesini kamuoyuna açıklamayı reddettiği ve gizlemeye devam ettiği vurgulandı. Ayrıca DİSK-AR’ın "Ücret Kayıpları Araştırması" başlıklı çalışmasının 7 Ocak 2026 tarihinde yayımlanacağı duyuruldu.

ARTIŞ VAR AMA REFAH YOK

2024/07/03/57101231-62008-fakirlik-belgesi-nedir-na.jpg

DİSK-AR verileri, enflasyondaki kağıt üzerindeki iyileşmenin milyonların hayatında karşılık bulmadığını ortaya koyuyor.

Özellikle en yoksul kesimin gelirinin neredeyse üçte birini sadece gıdaya ayırmak zorunda kalması, kira ve ulaşım zamlarıyla birleşince halkın en temel ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda kaldığını tescilliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Ekonomi
Şarj endişesine son: Elektrikli araçlarda yeni pil menzili ikiye katlıyor
Şarj endişesine son: Elektrikli araçlarda yeni pil menzili ikiye katlıyor
Borsa İstanbul'da tarihi rekor!
Borsa İstanbul'da tarihi rekor!