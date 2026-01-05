Görmeden icat etti! Arabaların vazgeçilmezi oldu

Günümüz otomobillerinin olmazsa olmazlarından biri olan bir cihaz, hayatının büyük bölümünde görme engelli olan bir adama borçludur. Bu adamın adı Ralph Teetor'du ve altı yaşından beri görme engelli olan ilk Amerikalı mühendisti.

Sihirli bir dokunma duyusuna sahip bu gerçek dahi, bugün hız sabitleyici olarak adlandırdığımız bir araç özelliğini icat etme fikrini nasıl buldu? Şoförlerinin sürekli gaz pedalına basmalarından son derece rahatsızdı. Bazen konuşurken hızlanıyorlar, bazen de onu dinlerken fren yapıyorlardı. Bu durum Teetor'u çıldırttı ve arabaların hızını kontrol edecek bir cihaz geliştirmeyi düşünmeye başladı.

HIZ SABİTLEYİCİ NASIL ÇALIŞIR VE BU CİHAZ DİREKSİYON BAŞINDA HAYATI NE KADAR KOLAYLAŞTIRIR?

Fikri geliştirmeye üç yıl önce başlamış olmasına rağmen, 1948'de hız kontrol cihazı için ilk patent başvurusunu yaptı. Cihaz, gaz pedalını sabit tutarak sürücünün seçtiği hızı koruyordu. "Speedostat" böylece doğdu. Bu, gösterge panelindeki bir hız seçici yardımıyla, tahrik mili boyunca motor bölmesindeki bir mekanizmaya bağlanan ve aracın hızını sabit tutan mekanik-pnömatik bir sistemdi.

1950'lerde Chrysler onun fikrini benimsedi ve Imperial modelinde "Otomatik Pilot" özelliğini sundu. Ancak Cadillac, 1960'ta buna akılda kalıcı bir isim olan "Hız Sabitleyici" adını verdi. Mercedes de 1960'ların başlarında Avrupa'da aynı yolu izledi - başlangıçta lüks sınıfa pahalı bir ek olarak.

1973 petrol krizi, yakıt tüketimine dikkat eden sürücüler arasında hız sabitleyiciyi birdenbire popüler hale getirdi. Sabit hız, daha düşük yakıt tüketimi ve yeni getirilen hız sınırlarına uyma konusunda daha az stres anlamına geliyordu.

20. yüzyılın seksenli yıllarında elektronik ortaya çıktı. Kablolar ve vakum aktüatörlerinin yerini kontrol çipleri ve motor kontrol üniteleri aldı. Hız sabitleyici daha hassas ve gelişmiş hale geldi.

Zamanla hız sabitleyici gelişti ve ilk kusur, önünde başka bir araba, kamyon veya otobüs belirse bile hızı "inatla" korumasıydı. Bu durum, Mitsubishi'nin öndeki aracı takip etmek için lazer sensörleri kullanmaya başlamasıyla 90'ların ortalarında değişti.

1999 yılında Mercedes, S-Serisi'nde radar tabanlı "Distronic" sistemini tanıttı; bu sistem, aracın otomatik olarak hızını düşürmesine, fren yapmasına ve tekrar hızlanmasına olanak tanıyordu. Daha sonra bu sistem, genel kitleye yönelik diğer markalar tarafından da benimsendi.

Günümüzde hız sabitleyici artık lüks bir özellik değil. Küçük otomobillerden elektrikli SUV'lara kadar her araçta mesafeyi düzenliyor, trafik sıkışıklığında duruyor ve otomatik olarak sürüşe devam ediyor. Kameralar hız sınırlarını okuyor ve harita ile navigasyon verileri hızı ayarlıyor.

Hız sabitleyici teknolojisi, günümüzde kısa mesafelerde aracı yönlendirebilen ve sürücüsüz otonom sürüşe olanak sağlayan cihazlarla mucidini çoktan geride bırakmış olsa da, Ralph Teetor'un tek isteği arabaların sorunsuz bir şekilde sürülmesiydi. 40'tan fazla ABD patentine sahip olan Teetor, hayatı boyunca öğrenmeye, inşa etmeye ve icat etmeye yönelik sarsılmaz bir arzu sergiledi.