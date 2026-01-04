Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı

Tersan Tersanesi’nin Hollandalı Acta Marine için inşa ettiği dört açık deniz rüzgar çiftliği servis destek gemisinden ilki olan Acta Pegasus, teslimat sürecinin ardından Hollanda’daki üssüne gitmek üzere yola çıktı.

Yalova’da bulunan Tersan Tersanesi'nde, Hollandalı Acta Marine için inşa edilen dört adet açık deniz rüzgar çiftliği servis destek gemisinden ilki olan "Acta Pegasus", Hollanda’daki evine gitmek üzere yola çıktı.

Daha önce Pegasus ve Herkül’ü sipariş veren Acta Marine, ardından Gemini ve Aquarius ile beraber sayıyı dörde yükseltmişti.

Haberdenizde'nin haberine göre, Ulstein Design & Solutions AS'ın tasarladığı gemilerin açık deniz rüzgar çiftliklerine hizmet vermesi amaçlanıyor. TWIN-X gemi baş tasarımı, entegre geçiş sistemi, 3D vinç ve konaklama alanları ile gemilerin, piyasa beklenti ve ihtiyaçlarının üstüne çıkması planlanıyor.

135 KİŞİYİ AĞIRLAYABİLİYOR

Uzunluğu 89 metre, genişliği 19 metre olan gemiler, 85 kabinde 135 kişiye kadar mürettebat ve personeli ağırlayabiliyor.

Walk-to-Work (W2W) operasyonlarında metanol ile çalışarak karbon ayak izi azalımıma da destek olan gemilerin MT UPS güç elektroniği sistemleri ise Seapower tarafından karşılanıyor.

Tersan Tersanesi tarafından Acta Marine için üretilen servis destek gemilerinin CCTV sistemi ile korunacağı da belirtildi.

CCTV kurulumu, Paslanmaz Çelik 316L PTZ kameralar, Paslanmaz Çelik 316L ATEX (EX) Termal kameralar ve Paslanmaz Çelik 316L Sabit dome kameralardan oluşuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

