Devlet Memurları Konfederasyonu üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı binası önünde protesto etti. "Memur Taş Devrine Dönüyor: Toplayıcılık ve Avcılık Geri Geliyor" başlıklı eylemde sendika mensupları dönem kıyafetleri giyerek ellerinde fener ve sopalarla "dinazor" avladığı bir gösteri sundu.

Konfederasyon Genel Başkanı Osman Kaya, kamu çalışanlarının içine düştüğü ekonomik dar boğazı bu yöntemle sembolize ettiklerini dile getirdi.

ZAM ORANLARI SOFRADAKİ EKSİLEN EKMEKTİR

Kaya, aralık ayı itibarıyla aylık enflasyonun yüzde 0,89, memura sunulan zam oranının ise yüzde 18,61 seviyesinde kaldığını hatırlattı.

Bu rakamların mutfaktaki kayıpları gizleyen matematiksel bir kılıf olduğunu savunan Kaya, toplu sözleşme masasında bu oranlara imza atan yetkili konfederasyonu da eleştirdi. Mevcut politikaların enflasyonun faturasını ücretli çalışanlara ve emeklilere kestiğini belirten Kaya, bu durumun sadece ekonomik bir hata değil, aynı zamanda toplumsal bir erime olduğunu kaydetti.

BORÇ SARMALI VE YAŞAM MALİYETİ

Açıklamada güncel yaşam maliyetlerine dair çarpıcı veriler paylaşıldı. Açlık sınırının 30 bin 143 lira, yoksulluk sınırının ise 98 bin 188 lira olduğu bir ortamda maaşların yetersiz kaldığını ifade eden Kaya, saha anketlerine göre ortalama bir memurun 215 bin lira tutarında kredi veya açık hesap borcu olduğunu vurguladı.

Maaşların kira, fatura ve kredi taksitleri arasında eridiğini belirten konfederasyon başkanı, zorunlu harcamalar için devletten destek talep etti.

MAAŞLARA EN AZ YÜZDE 30 REFAH PAYI ŞART

Konfederasyonun talepleri arasında en az yüzde 30 oranında refah payı eklenmesi, 3600 ek göstergenin tüm kademelere uygulanması ve yılda dört defa birer maaş ikramiye verilmesi öne çıktı. Ayrıca ulaşımın ücretsiz olması, kira desteği sağlanması, elektrik, su ve doğal gaz faturaları için devlet katkısı sunulması çağrısında bulunuldu.

YÜZYILDA İLKEL ÇAĞ KOŞULLARI

Kaya, kamu çalışanlarının modern imkanlardan mahrum kaldığında ilkel çağa döneceğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Doğal gazını açamayan memur, ısınmak için ateş yakmayı öğreniyor.

Kirasını ödeyemeyen emekli, barınmak için en ucuz pansiyon köşelerinde konaklıyor. Faturalarını ödeyemeyen kamu çalışanı, teknolojik araçları terk edip Taş Devri'nin sessizliğine gömülüyor". Kaya, sergilenen mızraklı ve meşaleli tablonun bir tiyatro değil, ekonomik dar boğazın ulaştığı son nokta olduğunu ekledi.