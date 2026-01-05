KESK: Enflasyon mutfakta farklı TÜİK'te farklı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Antalya Şubeler Platformu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine tepki göstermek amacıyla Antalya Defterdarlığı önünde basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirdi. Açıklamayı platformun Dönem Sözcüsü Devrim Mol okudu.

2025 yılının emekçiler açısından ağır ekonomik koşullar altında geçtiğini belirterek, resmi enflasyon verilerinin halkın yaşadığı gerçek hayat pahalılığını gizlediğini belirten Mol, “Maaşlarımız her ay eridi, yoksulluğumuz derinleşti. 2025’in yarattığı tahribat 2026’ya taşındı ve sorunlar katlanarak büyüyor” dedi.

“MUTFAKTAKİ ENFLASYON BAŞKA, TÜİK’İN ENFLASYONU BAŞKA”

KESK açıklamasında, TÜİK’in 2025 yılı için açıkladığı yüzde 30,89’luk yıllık enflasyon ile ENAG’ın yüzde 56,14 olarak duyurduğu oran arasındaki büyük farka dikkat çekildi. Platform, kamuoyuna şu soruları yöneltti:

- Gerçekten enflasyon düştü mü?

- Pazarda, mutfakta yaşanan hayat pahalılığı TÜİK verileriyle örtüşüyor mu?

“MAAŞ VE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI”

Açıklamada, asgari ücret ve kamu maaşlarına yapılan artışların resmi enflasyon oranının dahi altında kaldığı vurgulandı. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının yalnızca yüzde 12,19 artırılacağı, kamu emekçilerinin ise 2026 yılına ortalama yüzde 12,5 zamla girdiği hatırlatıldı.

“ZAM YAĞMURU MAAŞ ARTIŞLARINI SIFIRLADI”

KESK, yıl başından bu yana ulaşım, kira, vergi ve sağlık giderlerinde yaşanan artışların, maaş zamlarını fiilen yok ettiğini belirtti. Özellikle kira yükünün kamu çalışanlarının bütçesini ağır biçimde sarstığı, temel gıda ürünlerine erişimin her geçen gün zorlaştığı ifade edildi. Açıklamada, en düşük memur maaşıyla satın alınabilen ekmek miktarının bile azaldığı vurgulandı.

“KAYNAK VAR AMA EMEKÇİLERE DEĞİL”

KESK, bütçeden büyük payın faiz ödemelerine, sermaye teşviklerine ve hazine garantilerine ayrıldığını savunarak, “Kaynak yok söylemi gerçeği yansıtmıyor. Kaynak var, ancak emekçilere değil patronlara aktarılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“SEFALETİ DAYATAN DÜZENE TESLİM OLMAYACAĞIZ”

Açıklama, insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli çalışma, demokratik haklar ve gerçek bir toplu pazarlık sistemi talebiyle ortak mücadele çağrısıyla sona erdi. KESK, “Bu sefalete, bu kölelik düzenine boyun eğmeyeceğiz. Yoksulluğa karşı birlikte mücadeleyi büyüteceğiz” sözleriyle kararlılığını dile getirdi: