22 bin liralık asgari ücret 28 bin liradan daha değerli

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücret ve emekli aylığının bir yılda değişen alım gücünü makarna üzerinden hesapladı. Gürer’in paylaştığı verilere göre, bir yıl içinde makarnadaki artış oranları genel enflasyon verilerinin üzerinde seyretti

Üç farklı makarna markası üzerinden artış hesabı yapan Gürer, "Ocak 2025’te 28,75 liraya satışa sunulan bir paket makarna Ocak 2026’da yüzde 84 artışla 52,95 liraya, 16 liradan satışa sunulan bir paket makarna yüzde 93 artışla 30,95 liraya, 11 liraya satılan 500 gramlık bir paket makarnanın yüzde 68’lik bir artışla 18,50 liraya satıldı" ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRET CEBE GİRMEDEN ALIM GÜCÜ ERİDİ”

"Asgari ücret daha cebe girmeden alım gücü eridi. Cumhurbaşkanı altın üzerinden yapılan kıyaslamalardan hoşlanmıyor. Onun yerine biz makarnaya gidip rafta baktık" sözlerini sarf eden Gürer, bir yılda eksilen makarna sayısını da hesapladı.

22 bin 104 TL asgari ücretle, üst gruba ait 500 gramlık bir makarnadan toplam 768 paket alınabildiğini, mevcut 28 bin 75 liralık asgari ücretle 530 paket makarna alınabildiğini aktaran Gürer, bir yılda aynı marka makarnadan 238 paket eksik satın alınabildiğini ifade etti. Gürer, açıklamasının devamında mevcut asgari ücretle orta kalitedeki makarnadan geçen yıla kıyasla 474 paket eksik alınabildiğine dikkat çekerek aynı hesaba göre ekonomik gruptaki makarnadan 492 paket daha az satın alınabildiğini belirtti.

"GEÇEN ILKİ 22 BİN LİRALIK FİYATI, BU YILKİ 28 BİN LİRALIK FİYATI KARŞILAMIYOR"

Geçen yılki asgari ücretin alım gücünün bu yılki asgari ücretten daha yüksek olduğunu vurgulayan Gürer, "Öyle olunca emeklide, asgari ücrette geçim sıkıntısı katlıyor. Her sofrada en uygun fiyatla alınabilen makarna dahi 474 adet makarna alımında geriye düşülmesine neden olmuş. Bu nedenle asgari ücretin geçen yılki 22 bin liralık fiyatı, bu yılki 28 bin liralık fiyatı karşılamıyor. Yani ücretler alım gücü karşısında korunmuyor. Böyle olunca emeklide asgari ücrette artış gibi gösterilen geçen yılın başındaki alım gücüne dahi erişemiyor." sözlerini sarf etti.

Gürer, sözlerinin devamında "Makarnada yüzde 93'lük bir artış var. Peki üreticinin ürettiği buğdayda yüzde 93’lük bir artış var mı? Görünen o ki Toprak Mahsulleri Ofisi’ne alım fiyatı 13 liraydı. Tüccar 11 liradan aldı. Ve üretici para kazanamadı.” derken “Raftaki ürün makarna olarak piyasaya sürüldüğünde yüzde 93’lük fiyatı arttı. üretenin kazanmadığı, tüketenin pahalı ürün aldığı, emekli maaşı ve asgari ücrete yapılan artışların 2025 yılı Ocak ayındaki alım gücünün altında kaldığı bir süreç var. Yoksullaşma derinleşiyor. Fakir fukara, garip gurabanın yiyebildiği bir tek makarnanın dahi fiyatı yüzde 93 artmış. Geçen yılki asgari ücretin alım gücü üzerinden baktığımızda sofrada 474 adet makarna eksilmiş." açıklamasında bulundu.