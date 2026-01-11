CHP emekli ve asgari ücretliler için başlattığı nöbetin üçüncü gününde: Hala AKP'den ses yok!

CHP'li vekillerin, Meclis Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi üçüncü gününde de devam ediyor.

CHP'li vekillerin nöbetleşe bir şekilde başlattığı eylem üçüncü gününde de devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP milletvekillerinin başlattığı asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin üçüncü gününde AKP'ye seslenerek, "Sizi Türkiye'ye, emeklilere, halka şikayet etmeye, rezil etmeye devam edeceğiz. Biz nöbetimizi tutmaya, emeklinin haklarını burada savunmaya devam edeceğiz. An itibarıyla Meclis'teyiz, Meclis'te olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki vekiller Meclis'te başlattıkları eyleme dair açıklamalarda bulundu.

ekran-goruntusu-2026-01-11-081536.png

Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"An itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki emeklilerimiz için nöbetimiz devam ediyor. Hala AKP grubundan, partiden hiçbir ses yok. Bir kez daha sesleniyoruz: Perşembe gününü beklemeyin.

Diğer haftayı beklemeyin. En az asgari ücret kadar zammı yapın. Salı günü hemen gereğini hep beraber yapalım. Ama yapmayacaksanız 1000 lira gibi bir zamda direnecekseniz biz buradayız.

Sizi Türkiye'ye, emeklilere, halka şikayet etmeye, rezil etmeye devam edeceğiz. Biz nöbetimizi tutmaya, emeklinin haklarını burada savunmaya devam edeceğiz. An itibarıyla Meclis'teyiz, Meclis'te olmaya devam edeceğiz."

Kaynak:ANKA

