Emekli aylığına asgari ücret zammı için yol açıldı! İktidar hazırlık yapıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı sonu enflasyon verilerinin ardından, milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara’dan gelecek "ek zam" haberine çevrildi.

TÜİK, 5 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu ise yüzde 30,89 olarak açıkladı. Bu veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026'nın ilk 6 ayı için alacağı enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak tescillendi.

Mevcut En Düşük Maaş: 16.881 TL

Enflasyon Artışlı Yeni Maaş (Öngörülen): 18.939 TL

ASGARİ ÜCRET ORANINDA ZAM

Kulislerde konuşulan en güçlü senaryo, en düşük emekli aylığına sadece enflasyon farkı ile sınırlı kalmaması yönünde. NTV muhabiri Özgür Akbaş’ın aktardığı bilgilere göre, iktidar asgari ücrete yapılan yüzde 27,36'lık zam oranını emekli aylıklarına da yansıtmayı planlıyor.

Eğer bu formül kabul edilirse, 4 milyona yakın emeklinin alacağı en düşük aylık 21.500 TL seviyesine yükselecek.

MASADAKİ SENARYOLAR

İktidar ve ekonomi yönetimi arasında yapılan görüşmelerde şu an için üç farklı seviye ön plana çıkıyor:



Senaryo Zam Oranı Tahmini Maaş Tutarı Durum Sadece Enflasyon Farkı %12,19 18.939 TL Teknik hesaplama Psikolojik Sınır - 20.000 TL Kulis bilgisi Asgari Ücret Formülü %27,36 21.500 TL En güçlü aday

En düşük emekli aylık yapılacak bu artışın hayata geçmesi için mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatının ötesinde, Meclis’e yeni bir kanun teklifi sunulması gerekiyor.

AKP'li milletvekilleri ve ekonomi yönetimi arasındaki görüşmelerin bu hafta tamamlanması ve netleşen rakamın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 21.500 TL formülünün Hazine'ye ek maliyetinin 10 milyar 248 milyon TL olacağı hesaplanmış durumda.

Diğer yandan kök maaşlara da yakın zamanda düzenleme yapılması bekleniyor.