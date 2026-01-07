Saray'dan emekli aylığı açıklaması! Topu Meclis'e attı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aylıkları, hem asgari ücretin hem açlık sınırının altında kalan milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin konuştu.

Yılmaz, 17 milyon emekliyi ilgilendiren süreçte nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından verileceğini belirtti.

"GRUP BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞMEMİZ LAZIM KONUYU"

AKP Grubununda konuşan Yılmaz emekli aylığına ilişkin şunları kaydetti:

"Grup Başkanımızla görüşmemiz lazım konuyu. Hükümet ve meclis bu konularda birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Kanun düzenlemesi gerektiren bir konu, meclisimizin takdirinde."

Milyonlarca emekli 5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verisi ile yüzde 12,9 enflasyon farkı alacak ancak bu oran yüksek enflasyon ortamında açlığın sürmesi demek. En düşük emekli aylığı da 18 bin 939 lira olacak. Bu miktar iktidar medyası tarafından bile yeterli görülmezken, seyyanen zam ya da refah payı beklentisi giderek yükseliyor.