Saray'dan emekli aylığı açıklaması! Topu Meclis'e attı

Yayınlanma:
En düşük emekli aylığına düzenleme yapılıp yapılmayacağı bilmecesi sürüyor. Konuya ilişkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kararın Meclis'în kanaatinde olduğu açıklaması yaparak, iktidarın sorumluluğunu dikkatlerden kaçırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aylıkları, hem asgari ücretin hem açlık sınırının altında kalan milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin konuştu.

Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattıEmekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı

Yılmaz, 17 milyon emekliyi ilgilendiren süreçte nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından verileceğini belirtti.

"GRUP BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞMEMİZ LAZIM KONUYU"

2023/12/08/cevdet-yilmaz.jpg

AKP Grubununda konuşan Yılmaz emekli aylığına ilişkin şunları kaydetti:

"Grup Başkanımızla görüşmemiz lazım konuyu. Hükümet ve meclis bu konularda birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Kanun düzenlemesi gerektiren bir konu, meclisimizin takdirinde."

Milyonlarca emekli 5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verisi ile yüzde 12,9 enflasyon farkı alacak ancak bu oran yüksek enflasyon ortamında açlığın sürmesi demek. En düşük emekli aylığı da 18 bin 939 lira olacak. Bu miktar iktidar medyası tarafından bile yeterli görülmezken, seyyanen zam ya da refah payı beklentisi giderek yükseliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

