Elon Musk'tan emekli mesajı: Para biriktirmenize gerek yok

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, ekonomi ve gelecek planlamasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak, katıldığı Moonshots with Peter Diamandis programında teknolojik devrimin emeklilik kavramını kökten değiştireceğini ve insanların gelecek için birikim yapma kaygısını geride bırakması gerektiğini belirtti.

600 milyar doları aşan servetiyle dikkat çeken Musk, yapay zeka ve robotik alanındaki ilerlemelerin üretkenliği devasa boyutlara taşıyacağını belirtti.

İlk 10’un serveti 2,5 trilyon doları aştı: Elon Musk rekor kırdı

EMEKLİLİK KAVRAMI TARİH OLUYOR

Ünlü iş insanı, "Emeklilik için para biriktirme konusunda endişelenmeyin. Bunun bir önemi kalmayacak. İyi bir gelecekte herkes istediği her şeye sahip olabilir" ifadelerini kullanarak, mal ve hizmet kıtlığının sona ereceği bir dünya tasviri çizdi.

Musk’ın vizyonuna göre, kaynak bolluğu sayesinde toplumun her kesimine "evrensel yüksek gelir" sağlanması mümkün hale gelecek.

SAĞLIK VE EĞİTİM HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLACAK

Teknolojik dönüşümün önümüzdeki beş yıl içinde somut etkiler yaratacağını savunan Elon Musk, bu süreçte sağlık hizmetlerinin herkes için erişilebilir hale geleceğini, eğitimin tamamen ücretsiz olacağını ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşımın önündeki tüm engellerin ortadan kalkacağını öne sürdü.

Hissedarlar dev paketi onayladı! Elon Musk ilk trilyoner mi olacak?

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Çizdiği ütopik tabloya rağmen Elon Musk, söz konusu devasa dönüşüm sürecinin kolay ve sorunsuz ilerlemeyeceği konusunda da önemli uyarılarda bulundu. Dönüşüm sürecinin "sarsıntılı" geçebileceğini ve bu durumun ciddi toplumsal değişimlerin yanı sıra huzursuzluklara da yol açabileceğini belirten Musk, ihtiyaçların kolayca karşılandığı bir dünyada insanların derin bir yaşam amacı sorgulamasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

İşlerin ve mesleklerin anlamını yitireceği bir geleceğe dikkat çeken Elon Musk, “İstediğiniz her şeye sahip olduğunuzda, bu gerçekten istediğiniz bir gelecek mi?” sorusunu soran Musk'ın bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.