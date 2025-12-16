İlk 10’un serveti 2,5 trilyon doları aştı: Elon Musk rekor kırdı

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerinden derlenen bilgilere göre, 16 Aralık itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanının toplam serveti 2 trilyon 536 milyar dolara çıktı. Yılın başından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti 558,9 milyar dolar arttı.

Dünyanın en zengin 10 iş insanından 9'u ABD, 1'i ise Fransa menşeli iken, 10 iş insanından 8'inin teknoloji sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

ZİRVEDEKİ İSİM ELON MUSK

Elon Musk, yılın başından bu yana servetini 205 milyar dolar artırarak 638 milyar dolara çıkardı ve "dünyanın en zengin kişisi" ünvanını korudu. Musk, bu artışla aynı zamanda listede servetini en fazla büyüten isim olmayı başardı.

Musk’ın yeni stratejisi: Tesla en iyi yaptığı şeyi bırakabilir

Musk'ı 265 milyar dolarlık servetle Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page takip etti. Page, servetini 96,8 milyar dolar artırdı.

Üçüncü sırada 247 milyar dolarla Google'ın kurucularından Sergey Brin yer aldı. Brin, servetini bu yıl 88,2 milyar dolar artırdı. Brin'i 246 milyar dolarlık serveti ile Amazon'un sahibi Jeff Bezos izledi. Bezos, yılın başından bu yana servetini 7 milyar dolar artırdı.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, 238 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada yer aldı. Ellison, yılın başından bu yana servetine 46,1 milyar dolar ekledi.

Mark Zuckerberg'in serveti ise 21,5 milyar dolarlık artışla 229 milyar dolara çıktı. Fransız giyim markaları sahibi Bernard Arnault'un serveti de bu dönemde 26,1 milyar dolar artarak 202 milyar dolara çıktı.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİNİN CEO'SU LİSTEDE

Listenin 8'inci sırasında Microsoft'un eski Üst Yöneticisi (CEO) Steve Ballmer yer alırken, Ballmer'ın serveti söz konusu dönemde 19 milyar dolar artışla 166 milyar dolara ulaştı.

Ballmer'ı, 153 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang takip ederken Huang, yılın başından bu yana servetine 39 milyar dolar kattı.

Nvidia, 16 Aralık itibarıyla 4 trilyon 292 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunu sürdürüyor.

Listenin onuncu sırasında ise dünyanın en ünlü yatırımcılarından biri olan Warren Buffett yer alıyor. Buffett 16 Aralık itibarıyla 152 milyar dolarlık servetiyle yerini korurken, yılın başından bu yana ünlü yatırımcının servetine 10,2 milyar dolar daha eklediği biliniyor.