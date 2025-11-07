Hissedarlar dev paketi onayladı! Elon Musk ilk trilyoner mi olacak?

Yayınlanma:
Tesla hissedarları, Elon Musk'ın belirli performans hedeflerine ulaşması koşuluyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir ödeme paketini onayladı. Musk'ın ödülü tam alabilmesi için şirketin piyasa değerini 7,5 trilyon dolar artırması ve robotaksi işini genişletmesi gerekiyor. Bonusu alabilmesi halinde Musk ilk dolar trilyoneri olarak tarihe geçecek.

Tesla hissedarları, şirketin geleceği için kritik kararların oylandığı yıllık toplantıda, CEO Elon Musk'a olağanüstü büyüklükte bir ödeme paketini onayladı. Texas'ın Austin kentinde düzenlenen toplantıda, "2025 CEO Performans Ödülü" de dahil olmak üzere çeşitli teklifler masaya yatırıldı.

YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE ONAY

Hissedarların yüzde 75'inden fazlası, Elon Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yapılacak yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme teklifine lehte oy kullandı. Bu karar, Eylül ayında Yönetim Kurulu tarafından hissedarlara gönderilen ve Musk'ın "olağanüstü" finansal getiri sağlaması durumunda bu ödülü alabileceğini belirten mektubun ardından geldi.

Musk'ın öngörüsüne göre yapay zeka birkaç yıl içinde akıllı telefonların yerini alacakMusk'ın öngörüsüne göre yapay zeka birkaç yıl içinde akıllı telefonların yerini alacak

DEV HEDEFLER KOYULDU

Musk'ın tam ödemeyi alabilmesi için yerine getirmesi gereken hedefler oldukça iddialı. Tesla Yönetim Kurulu'nun mektubuna göre, bu hedefler arasında şirketin yeni robotaksi iş kolını başarıyla genişletmek ve Tesla'nın piyasa değerini tam 7,5 trilyon dolar artırmak gibi zorlu maddeler bulunuyor.

Musk robot ordusu hazırlıyor: " O kadar gerçekçi olacak ki onu dürtmeniz gerekecek"Musk robot ordusu hazırlıyor: " O kadar gerçekçi olacak ki onu dürtmeniz gerekecek"

10 YILA KADAR ŞİRKETTE KALMASI GEREKİYOR

Performans ödülünün tamamını alabilmesi için Musk'ın 7,5 ila 10 yıl arasında şirkette CEO olarak kalması da önemli bir koşul olarak öne çıkıyor. Eğer Tesla'nın piyasa değeri 8,5 trilyon dolara ulaşırsa, Musk'a şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi planlanıyor. Bu da ödülün toplam değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde olacağı anlamına geliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

