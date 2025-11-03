Musk robot ordusu hazırlıyor: " O kadar gerçekçi olacak ki onu dürtmeniz gerekecek"

Musk'a göre Optimus'un "üretime hazır prototipi" 2026'nın ilk çeyreğinde, büyük ihtimalle Şubat veya Mart ayında tanıtılacak.

Optimus V3 olarak adlandırılan bu robot versiyonunun hem form hem de hareket açısından çok daha "insansı" olması bekleniyor. Musk, "Robotik kıyafet giymiş bir insana benzeyecek... O kadar gerçekçi olacak ki, gerçekten bir robot olduğuna inanmak için onu dürtmeniz gerekecek" dedi.

"Sürekli yineleme" üretim stratejisini ayrıntılı olarak anlattı. Tasarımların yıllar öncesinden "dondurulduğu" geleneksel otomotiv rampalarının aksine, Optimus üretimi esneklik için tasarlandı.

Musk, "Üretim başladıktan sonra bile ekipmanın tasarımı dondurulmayacak" diye açıkladı. "Optimus'un tasarımında kademeli değişiklikler yapacağız. Tedarik zincirinin olmaması göz önüne alındığında, üretim zorluğu çok büyük," dedi. "Arabalarda mevcut bir tedarik zinciri var... İnsansı robotlarda ise tedarik zinciri yok."

Musk, uzun vadede üretimi bir milyondan yüz milyon üniteye çıkarma potansiyeli görüyor ve Optimus projesini "Tesla tarihindeki en iddialı proje" olarak nitelendiriyor.

"Sonunda Optimus 4'ü üreteceğiz" dedi Musk. "Bu yılda 10 milyon adet olacak. Optimus 5 ise belki 50 ila 100 milyon adet. Bu çılgınlık."

