Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi hakkında karar

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi hakkında karar
Yayınlanma:
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Ülke genelinde son dönemde uyuşturucu soruşturmaları ve kurulan bağlantılar gündemdeki yerini korurken emniyet güçleri de hız kesmeden operasyonlara devam ediyor. Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Can Yaman hakkında şoke eden bilgi ortaya çıktı! Üstünde çıkınca gözaltına alındıCan Yaman hakkında şoke eden bilgi ortaya çıktı! Üstünde çıkınca gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında 9 adrese eş zamanlı baskın: Bebek Otel, Klein Phönix...Uyuşturucu soruşturmasında 9 adrese eş zamanlı baskın: Bebek Otel, Klein Phönix...

Ekiplerce, kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde 1 kilo 159 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. tutuklandı, M.E.Y. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Yaşam
Maltepe’de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti
Maltepe’de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bulaşık makinesinden bardakların çiziksiz çıkması için öncelikli kural: Sosyal mesafe
Bulaşık makinesinden bardakların çiziksiz çıkması için öncelikli kural: Sosyal mesafe