Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi hakkında karar

Ülke genelinde son dönemde uyuşturucu soruşturmaları ve kurulan bağlantılar gündemdeki yerini korurken emniyet güçleri de hız kesmeden operasyonlara devam ediyor. Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Can Yaman hakkında şoke eden bilgi ortaya çıktı! Üstünde çıkınca gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında 9 adrese eş zamanlı baskın: Bebek Otel, Klein Phönix...

Ekiplerce, kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde 1 kilo 159 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. tutuklandı, M.E.Y. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.