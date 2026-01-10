Can Yaman hakkında şoke eden bilgi ortaya çıktı! Üstünde çıkınca gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gece saatlerinde İstanbul’un farklı noktalarındaki 9 gece kulübüne baskın yapıldı. Operasyonlarda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri görev aldı. Klein Phönix, Bebek Otel gibi mekânlar da hedef alındı. Operasyona yaklaşık 100 polis katıldı, mekânların giriş çıkışları kapatıldı, üst aramaları yapıldı.

GÖZALTI KARARI YOKTU AMA ÜZERİNDEN ÇIKTI

Hürriyet’ten Elif Altın’ın haberine göre, savcılık Can Yaman hakkında doğrudan gözaltı kararı vermedi. Ancak bir gece kulübüne yapılan arama sırasında mekânda bulunan Can Yaman’ın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Bunun üzerine Yaman gözaltına alındı. Savcılığın soruşturma talimatı verdiği mekânlar arasında Bebek Otel de bulunuyor.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Sabah ve Yeni Şafakın haberlerine göre gözaltına alınanlar arasında oyuncular Can Yaman ve Selen Görgüzel’in yanı sıra Ayşe Sağlam, Ceren Alper ve ‘Youtuber’ların da bulunduğu toplam 7 kişi yer aldı. Gözaltına alınanlar arasında Klein Phönix’in işletmecisi Burak Fahri Yön ve müdürü Ayşe Tarım da var.

TGRTHaber’in aktardığına göre, daha önce de gözaltına alınan model ve sunucu Melisa Şahin bu kez tutuklandı. Şahin, “Bu Tarz Benim” ve “İşte Benim Stilim” yarışmalarıyla tanınıyordu.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun dosyası kapsamında; talimatımız gereği İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 işletmeye, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 işletmeye arama-el koyma faaliyeti icra edilmiştir. Aramada çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, artık madde, kokain, esrar, hap, hassas terazi ve mermi ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarını işlediği değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alınmıştır.”

GİZLİ ODA İDDİASI

Yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Bebek Otel’e yapılan baskında, otelin kumarhaneye çevrildiği iddia edildi. Yıldırım’ın rezidansında yapılan aramada krupiye, asistan ve temizlik görevlisinin delil karartmaya çalışırken yakalandığı ileri sürüldü.

İktidar medyasıdnan CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın haberine göre; İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek Otel’de yapılan aramada dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı. Savcılık, otelin sahibi Muzaffer Yıldırım’ın mekânı uyuşturucu partileri için kullandığını değerlendiriyor.

Aramaya katılan 200 jandarma personeli, otelde “gizli bir oda” tespit etti. Bu odanın kayıt yapılan bir alan olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı.