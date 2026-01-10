Maltepe’de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

Maltepe’de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Maltepe’de yüzmek için denize giren 30 yaşındaki Murat Yayla, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.20 sıralarında Yalı Mahallesi Orhangazi Şehir Parkı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Yayla, serinlemek amacıyla denize girdi.

istanbul-maltepede-yuzmek-icin-denize-1108579-329119.jpg

Yaklaşık 10-15 dakika sonra denizde çırpınarak yardım isteyen Yayla’yı fark eden vatandaşlar, can simidi atarak kendi imkânlarıyla sudan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan Yayla, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan

istanbul-maltepede-yuzmek-icin-denize-1108593-329119.jpg

kontrolde Yayla’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat Yayla’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Yaşam
Bulaşık makinesinden bardakların çiziksiz çıkması için öncelikli kural: Sosyal mesafe
Bulaşık makinesinden bardakların çiziksiz çıkması için öncelikli kural: Sosyal mesafe
Bunu öğrendikten sonra pirinç suyunu dökemeyeceksiniz: Pirinç suyuyla bu salon çiçeğiniz yağmur ormanlarına dönecek
Bunu öğrendikten sonra pirinç suyunu dökemeyeceksiniz: Pirinç suyuyla bu salon çiçeğiniz yağmur ormanlarına dönecek