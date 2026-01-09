Bulaşık makinesinden bardakların çiziksiz çıkması için öncelikli kural: Sosyal mesafe

Doğru yerleştirme, program seçimi ve deterjan kullanımı, hasar riskini önemli ölçüde azaltabilir ve bardakların ömrünü uzatabilir. Bu nedenle, bardakları her zaman makinenin üst rafına yerleştirin ve yıkama sırasında birbirlerine temas etmemelerine veya çarpışmamalarına dikkat edin.

Bu, camın sürtünmesinden kaynaklanan çizikleri önler. Ayrıca, cam eşyalar için tasarlanmış daha nazik programlar kullanılması önerilir, çünkü daha nazik programlar hasar olasılığını azaltır.

Deterjan da önemli bir rol oynar; cam eşyalar için özel olarak tasarlanmış, aşındırıcı parçacıklar ve yüzeye zarar verebilecek kimyasallar içermeyen deterjanlar kullanmak en iyisidir. Aşırı yıkama sıcaklıklarından kaçınılmalıdır çünkü çok sıcak su camın çatlamasına neden olabilir, çok soğuk su ise camın yıkanmamış kalmasına yol açabilir.

Yıkadıktan sonra bardaklarınızı temizlemek için tüy bırakmayan pamuklu bezler kullanabilirsiniz. Bu ipuçlarını takip etmek, cam eşyalarınızın ömrünü uzatmanıza ve sık sık makinede yıkandıktan sonra bile görünümünü korumanıza yardımcı olacaktır.