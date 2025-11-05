Musk'ın öngörüsüne göre yapay zeka birkaç yıl içinde akıllı telefonların yerini alacak

Milyarder Elon Musk, yapay zekanın (YZ) önümüzdeki beş yıl içinde mevcut akıllı telefonların yerini alacağına inanıyor .

Musk'a göre, "geleceğin telefonu" ne bir işletim sistemine ne de uygulamalara sahip olacak; sadece YZ'ye açılan bir kapı olacak. Musk, Joe Rogan'ın podcast'inde, "Temel olarak, cihazınızdaki YZ ile etkileşime giren bir sunucuda YZ olacak," diye açıkladı.

2023 yılında medya kuruluşları, OpenAI'nin yapay zekâ tabanlı bir cihaz üzerinde çalıştığını bildirdi. Cihazın türü açıklanmadı, ancak birçok kişi bunun bir akıllı telefon olabileceğini tahmin etti.

Cihazda geleneksel işletim sistemleri veya uygulamalar olmayacak. Bunun yerine, cihaz ihtiyaçlarınızı tahmin edip görüntüleyecek. Cihaza entegre yapay zeka, ham verileri yerel olarak işleyecek ve sunuculara yalnızca işlenmiş istekler gönderecek.

Musk, kişiselleştirilmiş içerik üretimi gibi yeni akımlara işaret ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

