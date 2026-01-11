Konkordatolar mercek altında: 82 milyon TL ceza kesildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), konkordato müessesini suistimal edecek şekilde rapor düzenlediği tespit edildiği öne sürülen 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçisine ceza yağdırdı.

Faaliyet izinleri iptal edilirken,14 denetim kuruluşuna toplam 82 milyon 119 bin 151 TL idari para cezası uygulandı.

İcra ve İflas Kanunu kapsamında yürütülen konkordato taleplerine ilişkin süreçler kapsamında borçlarını vadesinde ödeyemeyen veya ödeyememe riski bulunan şirketler, iflastan kurtulmak amacıyla konkordato talebinde bulunabiliyor.

KONKORDATO RAPORLARI HAYATİ ÖNEME SAHİP

Konkordato talebinde bulunan şirketler, borçlarını nasıl ödeyeceklerine ilişkin bir konkordato ön projesi hazırlıyor. Bu proje, KGK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde denetleniyor.

Denetim sonucunda hazırlanan “makul güvence raporu”, konkordato başvurusu sırasında ilgili mahkemeye sunuluyor. Bu raporların davalarda kritik rol oynaması nedeniyle, yapılan her denetimin KGK’ye bildirilmesi zorunlu tutuluyor.

BİNLERCE DOSYA BİLDİRİLMEDİ

KGK’nin yürüttüğü incelemelerde, kuruma bildirilmeden yapılan çok sayıda konkordato denetimi olduğu tespit edildi.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2021–2025 döneminde 5 bin 293 konkordato talebi yapılırken, bunlardan yalnızca 2 bin 83’ünün KGK’ye bildirildiği belirlendi.

Ayrıca KGK’ye bildirilen konkordato denetimlerinin yüzde 87’sinin sadece 16 denetim kuruluşu tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Bu durum, konkordato denetimlerinin belirli kuruluşlarda yoğunlaştığını gösterdi.

1–7 GÜNDE RAPOR, 5–10 BİN LİRA BEDEL

İncelemelerde, bazı raporların 1 ila 7 gün gibi olağan dışı kısa sürelerde hazırlandığı, denetim sözleşmelerinin ise 5 bin–10 bin lira gibi işin kapsamıyla bağdaşmayan bedeller üzerinden yapıldığı belirlendi.

Ayrıca yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanmadan rapor düzenlendiği tespit edildi.

Ağır Yaptırımlar Uygulandı

Bu bulgular üzerine KGK tarafından şu yaptırımlar uygulandı:

- 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edildi.

- 1 denetim kuruluşunun konkordato denetim yetkisi 2 yıl askıya alındı.

- 3 sorumlu denetçi ve 4 denetçinin faaliyet izni 2 yıl süreyle askıya alındı.

- 3 denetim kuruluşu ve 1 sorumlu denetçiye uyarı cezası verildi.

- 14 denetim kuruluşuna toplam 82 milyon 119 bin 151 lira idari para cezası kesildi.

KGK, konkordato raporlarına ilişkin incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

YETKİ VE SÜRE SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Kurul ayrıca idari düzenlemelere de gitti. Buna göre:

- Konkordato denetimleri yalnızca yetkili denetim kuruluşları tarafından yapılacak.

- Faaliyet izni iptal edilen kuruluşların ortak ve yöneticileri 3 yıl süreyle konkordato işi üstlenemeyecek.

- Yetkilendirilen denetim kuruluşlarının, konkordato denetimi yapabilmesi için en az 3 yıl aktif denetim faaliyeti yürütmüş olması şartı getirildi.

ŞİMŞEK: “SUİSTİMALE GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek, KGK’nin süreci titizlikle yürüttüğünü belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Konkordato müessesini suistimal eden firmalara ve aracılarına yönelik cezaları ağırlaştırmak için gereken tüm çalışmaları kararlılıkla yürütüyoruz. Adalet Bakanlığımızla ortak bir çalışma içindeyiz. Konkordato sürecinin, amacına uygun şekilde şirketleri iflastan kurtaracak sağlıklı bir mekanizma olarak işlemesi için gerekli tüm adımları atıyoruz.”