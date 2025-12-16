Benzine yine indirim geldi!

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Akaryakıtta indirim haberleri art arda geliyor. Benzine gece gelen indirimin ardından bir indirim daha geldi.

Brent petrolde yaşanan büyük düşüş nihayet Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda zam haberleri gelen akaryakıtta bu kez art arda indirim haberleri geliyor.

Cumartesi motorine gelen 2 liralık indirimin ardından salı gecesi benzine 2 liralık indirim gelmişti.

Ancak bu indirimden sadece saatler sonra yeni bir indirim haberi daha geldi. Bu geceden itibaren (17 Aralık) benzine 83 kuruş daha indirim geldi.

Benzin alacak araba sahipleri, depolarını yarın daha uyguna doldurabilecek.

GELEN ZAM VE İNDİRİMLER

2021/10/26/benzin.jpg

Akaryakıta tabela sık sık değişiyor.

Motorin grubuna 21 Kasım günü 1 lira 86 kuruş zamlanmıştı.

Motorine 25 Kasım'da gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından 28 Kasım'da yine indirim gelmişti.

Otogaza 4 Aralık Perşembe günü 80 kuruş zam gelmişti.

13 Aralık'ta motorine 2 lira indirim geldi.

16 Aralık'ta benzinde tabela 2 liralık indirimle değişti.

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 ARALIK SALI)2022/01/13/benzin.jpg

Akaryakıtta güncel fiyatlar şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.55 TL

Motorin litre fiyatı: 53.12 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.38 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.40 TL

Motorin litre fiyatı: 54.13 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.74 TL

Motorin litre fiyatı: 54.49 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

