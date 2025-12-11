Petrol fiyatları düştü gözler akaryakıtta!

Petrol fiyatları düştü gözler akaryakıtta!
Yayınlanma:
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından gözler akaryakıt tabelasına çevrildi. Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte akaryakıtta güncel fiyatlar.

Akaryakıtta tabela son dönemlerde sık sık değişiyor. Son olarak otogaza 4 Aralık Perşembe günü 80 kuruş zam geldi.

Geçen hafta benzin ve motorine gelen indirim haberi sürücülere bir nebze olsun nefes aldırmıştı ancak sevinç kısa sürdü. Ardından 4 Aralık'ta yine zam geldi. Şimdiyse gözler indirim haberlerinde. Brent petrolde yaşanan düşüşün ardından, akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Brent petrolün varil fiyatı dün 62 doların altına geriledi. Bu düşüşün Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yansıyıp yansımayacağı belirsiz.

GELEN ZAM VE İNDİRİMLER

2021/10/26/benzin.jpg

Akaryakıta tabela geçtiğimiz hafta değişmişti. Son zamanlarda art arda gelen zamlarla birlikte litresi 60 TL'ye dayanan hatta bazı illerde 60 lirayı geçen motorin fiyatları, araç sahiplerini zorlamaya başlamıştı.

Fakat uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ibreyi tersine çevirerek indirim getirmişti.

En son motorine gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından 28 Kasım'da yine indirim gelmişti.

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan ettiTürkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

25 Kasım'da motorine yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından, bir düşüş daha tabelalara yansıdı.

Son olarak 4 Aralık'ta otogaza 80 kuruş zam geldi.

Yapmayın alışık değiliz! Akaryakıtta şaşırtan haberYapmayın alışık değiliz! Akaryakıtta şaşırtan haber

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 ARALIK ÇARŞAMBA)2022/01/13/benzin.jpg

Akaryakıtta güncel fiyatlar şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
Ekonomi
Asgari ücret 66 bin lira olarak hesaplandı: TÜİK'in formülünü Bakanlık verileri destekledi
Asgari ücret 66 bin lira olarak hesaplandı: TÜİK'in formülünü Bakanlık verileri destekledi
Fed Başkanı Powell’dan faiz kararı değerlendirmesi
Fed Başkanı Powell’dan faiz kararı değerlendirmesi