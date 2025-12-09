İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB’nin "Yayla Yolu Projesi" adı altında, izin sahası dışındaki Yayla Mahallesi dere yatağına döküm yaparak orman alanını tahrip ettiği ve denetim sorumluluğunu yerine getirmediği iddia ediliyor. Ancak kurumlar arasındaki resmi yazışmalar, söz konusu yol ve dolgu çalışmasının talep ve onay makamlarının kaymakamlık, valilik ve AKP’li belediye olduğunu orya koydu.

İBB: BÖYLE BİR PROJEMİZ VE İZNİMİZ YOK

İddianameye konu olan süreçte İBB kaynakları, kurum bünyesinde "Yayla Yolu Projesi" adında bir proje bulunmadığını, bu kapsamda alınmış bir UKOME kararı olmadığını ve İBB tarafından düzenlenmiş herhangi bir "Atık Taşıma ve Kabul Belgesi"nin mevcut olmadığını belirtti.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ: DERE YATAĞI DOLDURULDU, YOL YAPILSIN

İBB’nin "Bizim projemiz yok" savunmasının ardından ortaya çıkan 25 Nisan 2024 tarihli belge, söz konusu alandaki çalışmanın ilçe belediyesinin talebi olduğunu gösteriyor.

Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sultangazi Kaymakamlığı’na gönderilen E-84769612-755.03-275592 sayılı yazıda, bölgedeki mevcut durum anlatılarak yeni yol talebinde bulunuluyor. Belgede şu ifadeler yer alıyor:

"Habibler A1 Yolu Caddesinden başlayıp Cebeci Maden Bölgesi sınırına kadar 1300 metre dere yatağı tamamlanmıştır... Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; Cebeci Maden Bölgesi sınırında bulunan A1 Caddesini Yayla Mahallesi’ne bağlayacak yol ile Selçuklu Bulvarından Belediyemize ait kurban alanına giden ulaşım yolunun, beton yaya kaldırımları ile birlikte acil olarak yapılması gerekmektedir."

Belediye, yazının sonuç bölümünde konunun "Maden Bölgesi Komisyonuna iletilmesini" talep ediyor.

KAYMAKAMLIK: ACİL İHTİYAÇTIR, UYGUNDUR

Sultangazi Belediyesi’nin bu talebi üzerine aynı gün (25.04.2024) harekete geçen Sultangazi Kaymakamlığı, talebi İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) iletiyor.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı imzalı, E-54887296-755.01-17976 sayılı resmi yazıda, ilçe belediyesinin talebine atıfta bulunularak şu görüş bildiriliyor:

"Sultangazi Belediye Başkanlığının ilgi tarih sayılı yazısı ile... talep edilen yolların yapılması acil ihtiyaç olduğundan Kaymakamlığımızca da uygun bulunmuştur."

"KAÇAK DÖKÜM YOK" RAPORU VE 7/24 DENETİM BEYANI

İddianamede İBB’ye yöneltilen "denetim eksikliği" suçlamasına karşın ise Sultangazi Belediyesi’nin 2022 yılında tuttuğu resmi raporlar dikkat çekiyor.

4 Nisan 2022 tarihli, E-12336240-165.99-103183 sayılı ve "Kaçak Döküm Hk." konulu yazıda, Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bölgedeki şikayetler üzerine inceleme yaptığını belirtiyor. Hem MAPEG’e hem de İBB’ye gönderilen bu yazıda şu tespitler yer alıyor:

"Yapılan teknik incelemeler neticesinde; dışarıdan kaçak hafriyat dökülmediği ve ilgili firmaların izin sınırları içerisinde faaliyetlerine yasalara uygun olarak devam ettiği tespit edilmiş olup..."

Aynı belgede ilçe belediyesi, bölgedeki denetim hakimiyetini ise şu sözlerle ifade ediyor:

"Ayrıca 10.07.2020 Tarihinden itibaren Müdürlüğümüz ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından 3 araç ve 14 personelden oluşan Kaçak Hafriyat ile Mücadele Ekibi 7/24 Cebeci Maden Bölgesi içerisinde ve etrafında denetimlerine devam etmekte olup..."

Belgeler; iddianamede suç unsuru olarak gösterilen dolgu ve yol çalışmasının İlçe Belediyesi ve Valilik birimleri arasındaki yazışmalarla yürütüldüğünü, bölgedeki denetimlerin ise 2020 yılından itibaren ilçe belediyesi ve emniyet birimleri tarafından 7/24 esasına göre yapıldığını ortaya koyuyor.