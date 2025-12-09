Genç girişimcilere destek olmak için hazırlanan proje kapsamında finansal destek çalışmaları başladı. Halkbank İstanbul'da düzenlenen “İnsanlık İçin Gelecek: İnsan 5.0” zirvesinde destek kredisinin detaylarını duyurdu.

1 MİLYON LİRA FAİZSİZ KREDİ VERECEK

Halkbank, genç girişimciler için teminatsız 1 milyon TL’lik ‘Gençİz Kredisi’ni hayata geçirdi. Kredi, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanacak ve gençlerin iş kurma süreçlerinde finansal destek sağlayacak. Yeni kredi fırsatının detayları İstanbul’daki “İnsanlık İçin Gelecek: İnsan 5.0” zirvesinde duyuruldu.

Halkbank, genç girişimciler için önemli bir adım atarak, teminatsız 1 milyon TL limitli ‘Gençİz Kredisi’ni duyurdu. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “İnsanlık İçin Gelecek: İnsan 5.0” zirvesinde yapılan açıklamaya göre, yeni kredi paketiyle gençlerin iş kurma süreçlerinde finansal destek sağlanacak.

Kredi bekleyene kötü haber: Ucuzluk hayal oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katıldığı etkinlikte duyurulan kredi, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle teminatsız olarak sunulacak.

ŞARTLARI BELLİ OLDU

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın genç girişimcilere verdiği desteği pekiştirdiği bu yeni kredi paketinin önemli olduğunu vurguladı. Arslan, “Girişimcilere, işlerini büyütmeleri veya yeni iş kurmaları için 1 milyon TL limitli krediyi teminatsız olarak sunuyoruz. Bu krediye KGF kefaletiyle ek teminat istemeden başvuru yapılabilecek” dedi.

Arslan, sadece genç girişimciler için yeni bir kredi paketi başlatmakla kalmadıklarını, aynı zamanda genel girişimcilik kredilerinin limitlerini de artırdıklarını belirtti. 1,5 milyon TL’ye kadar yükseltilen genel girişimcilik kredi limitleri, gençlerin iş kurma ve büyütme süreçlerine daha fazla finansal rahatlık sağlamak amacıyla genişletildi.

‘GENÇİZ KREDİSİ’

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, genç girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerinin, küçük ama doğru adımlarla mümkün olacağını belirtti. Bankanın sunduğu ‘Gençİz Kredisi’ ile gençlerin iş kurarken karşılaştığı finansal zorlukların aşılabileceğini ifade etti.

Kredi kartını bu şekilde asla kullanmayın: Uzmanlar uyardı

Bu destek, girişimcilerin iş dünyasında güvenle adım atmalarını sağlarken, gençlerin geleceğe yönelik hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak.

Sonuç olarak, Halkbank, genç girişimcilere teminatsız 1 milyon TL kredi fırsatı sunarak, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı ve gençlerin ekonomik büyümelerine destek olmayı hedefliyor. Bu kredi, genç girişimciler için önemli bir fırsat sunarken, yeni iş kuranlar için büyük bir finansal destek anlamına geliyor.