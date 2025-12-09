1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu

1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
Yayınlanma:
Genç girişimcilere iş kurarken destek kampanyası için harekete geçen Halkbank 1 milyon lira faizsiz kredi verecek. İstanbul’daki “İnsanlık İçin Gelecek: İnsan 5.0” zirvesinde açıklanan kredinin şartları belli oldu.

Genç girişimcilere destek olmak için hazırlanan proje kapsamında finansal destek çalışmaları başladı. Halkbank İstanbul'da düzenlenen “İnsanlık İçin Gelecek: İnsan 5.0” zirvesinde destek kredisinin detaylarını duyurdu.

1 MİLYON LİRA FAİZSİZ KREDİ VERECEK

Halkbank, genç girişimciler için teminatsız 1 milyon TL’lik ‘Gençİz Kredisi’ni hayata geçirdi. Kredi, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanacak ve gençlerin iş kurma süreçlerinde finansal destek sağlayacak. Yeni kredi fırsatının detayları İstanbul’daki “İnsanlık İçin Gelecek: İnsan 5.0” zirvesinde duyuruldu.

halkbank-faizsiz-1-milyon-lira-kredi-kampanyasini-duyurdu.jpg

Halkbank, genç girişimciler için önemli bir adım atarak, teminatsız 1 milyon TL limitli ‘Gençİz Kredisi’ni duyurdu. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “İnsanlık İçin Gelecek: İnsan 5.0” zirvesinde yapılan açıklamaya göre, yeni kredi paketiyle gençlerin iş kurma süreçlerinde finansal destek sağlanacak.

Kredi bekleyene kötü haber: Ucuzluk hayal olduKredi bekleyene kötü haber: Ucuzluk hayal oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katıldığı etkinlikte duyurulan kredi, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle teminatsız olarak sunulacak.

ŞARTLARI BELLİ OLDU

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın genç girişimcilere verdiği desteği pekiştirdiği bu yeni kredi paketinin önemli olduğunu vurguladı. Arslan, “Girişimcilere, işlerini büyütmeleri veya yeni iş kurmaları için 1 milyon TL limitli krediyi teminatsız olarak sunuyoruz. Bu krediye KGF kefaletiyle ek teminat istemeden başvuru yapılabilecek” dedi.

1-milyon-lira-faizsiz-kredi-verecek-sartlari-belli-oldu-3.jpg

Arslan, sadece genç girişimciler için yeni bir kredi paketi başlatmakla kalmadıklarını, aynı zamanda genel girişimcilik kredilerinin limitlerini de artırdıklarını belirtti. 1,5 milyon TL’ye kadar yükseltilen genel girişimcilik kredi limitleri, gençlerin iş kurma ve büyütme süreçlerine daha fazla finansal rahatlık sağlamak amacıyla genişletildi.

halkbank-faizsiz-1-milyon-lira-kredi-kampanyasini-duyurdu-2.jpg

‘GENÇİZ KREDİSİ’

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, genç girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerinin, küçük ama doğru adımlarla mümkün olacağını belirtti. Bankanın sunduğu ‘Gençİz Kredisi’ ile gençlerin iş kurarken karşılaştığı finansal zorlukların aşılabileceğini ifade etti.

Kredi kartını bu şekilde asla kullanmayın: Uzmanlar uyardıKredi kartını bu şekilde asla kullanmayın: Uzmanlar uyardı

Bu destek, girişimcilerin iş dünyasında güvenle adım atmalarını sağlarken, gençlerin geleceğe yönelik hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak.

1-milyon-lira-faizsiz-kredi-verecek-sartlari-belli-oldu-2.jpg

Sonuç olarak, Halkbank, genç girişimcilere teminatsız 1 milyon TL kredi fırsatı sunarak, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı ve gençlerin ekonomik büyümelerine destek olmayı hedefliyor. Bu kredi, genç girişimciler için önemli bir fırsat sunarken, yeni iş kuranlar için büyük bir finansal destek anlamına geliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Ekonomi
Warner Bros için ortalık karıştı: Trump'ın "dur" işareti verdiği Netflix'ten yanıt geldi
Warner Bros için ortalık karıştı: Trump'ın "dur" işareti verdiği Netflix'ten yanıt geldi
Dev banka tehlikeyi açıkladı: "Altın fiyatları çok şişti, her an patlayabilir"
Dev banka tehlikeyi açıkladı: "Altın fiyatları çok şişti, her an patlayabilir"