Elektrikli otomobilin bataryasından en çok enerjiyi tüketen asıl suçlu:

Filo yönetim şirketi Geotab, elektrikli otomobillerle yapılan üç milyondan fazla yolculuğu analiz etti. Değerlendirme, hız arttıkça menzillerinin önemli ölçüde azaldığını gösteriyor . Burada hava direnci belirleyici bir rol oynuyor. Etkiler özellikle 30 °C civarındaki sıcaklıklarda ve 80 ile 130 km/sa arasındaki hızlarda belirginleşiyor. Klima kullanımının ise etkisi daha az.

Hava direncinin etkisi aşağıdaki örnekle gösterilebilir: 65 kWh bataryaya sahip elektrikli bir VW eTransporter, saatte 80 km hızla yaklaşık 230 km yol kat edebilir. Ortalama 97 km/sa hızla gittiğinde menzili 195 km'ye, 112 km/sa hızla gittiğinde 166 km'ye ve 128 km/sa hızla gittiğinde ise sadece 142 km'ye düşer. Dolayısıyla daha yüksek hızlar, menzilde yaklaşık %40'lık bir kayba neden olur.

Bu etki, daha aerodinamik sedanlarda da daha az ölçüde gözlemlenebilir. Daha yüksek hızlarda menzil yaklaşık %28 oranında azalır – 80 km/s hızda 446 km'den 128 km/s hızda 322 km'ye düşer. Temel fiziksel bağlantı açıktır: hava direnci hızla karesel olarak artar. Hızı iki katına çıkarmak, hava direncini dört katına çıkarır ve buna bağlı olarak enerji tüketimini artırır – örneğin klimayı çalıştırmaktan çok daha fazla.

Uzman "Sürücüler sıcak havalarda klimayı açmak konusunda isteksiz davranıyorlar . Ancak verilerimiz, en büyük menzil kayıplarının yüksek hızlardan kaynaklandığını gösteriyor," diye açıklıyor. "Araca bağlı olarak, hızı sadece 10 ila 15 mil/saat azaltmak bile menzili yüzde 20'den fazla artırabilir."

Geotab verileri, çoğu elektrikli aracın marka, model veya üretim yılından bağımsız olarak, sıcaklık değişimlerinde aynı verimlilik eğrisini izlediğini göstermektedir. Yukarıdaki elektrikli araç menzil grafiği, bir elektrikli aracın (ortalama olarak) belirli bir sıcaklıkta elde edeceği menzili, tahmin edilen menziliyle karşılaştırarak göstermektedir.

DAHA YAVAŞ SÜRMEK FAYDALIDIR

Elektrikli bir otomobildeki klimanın enerji tükettiği açıktır. Özellikle yaz aylarında yavaş giderken, yüksek sıcaklıkların etkisi hissedilir, çünkü bu durumlarda hava direnci neredeyse hiç rol oynamaz. Bu senaryolarda, klimanın neden olduğu sürekli enerji tüketimi daha önemlidir. Ne kadar hızlı sürerseniz, yüksek dış sıcaklıkla mücadele etmek, hızı korumak için gereken enerjiye kıyasla o kadar önemsiz hale gelir.

Uzman, “ Modern elektrikli otomobiller daha büyük bataryalara sahip ve ticari kullanımda bile çoğu günlük güzergahı sorunsuz bir şekilde kat edebiliyor” diyor. “Ancak, ister elektrikli otomobiller isterse içten yanmalı motorlu araçlar olsun, menzil çok değişken bir değer olmaya devam ediyor. Her zaman sıcaklığa, güzergah profiline, trafiğe ve elbette sürüş tarzına bağlıdır.”