Yılın ilk verisi geldi: Merkez rezerv yaktı!

Yayınlanma:
Merkez Bankası'nın 2026 yılının ilk haftasına ait rezervleri belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini açıkladı.

8 Ocak 2026 tarihinde paylaşılan haftalık verilere göre, bir önceki hafta 193,9 milyar dolar seviyesinde olan toplam rezervlerdeki kayıp dikkat çekici boyuta ulaştı.

Rezervlerin bileşenlerine bakıldığında, hem döviz hem de altın kalemlerinde eş zamanlı bir düşüş yaşandığı görülüyor.

REZERVLERDE KAYIP

2 Ocak itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 2,4 milyar dolar azalarak 66,8 milyar dolar seviyesine indi.

Aynı dönemde altın rezervleri de değer kaybından nasibini aldı; 116,9 milyar dolardan 114,5 milyar dolara gerileyerek toplam rezervdeki düşüşü tetikleyen ana unsurlardan biri oldu.

SWAP HARİÇ GERİ ÇEKİLME

Ekonomistlerin ve piyasa oyuncularının yakından takip ettiği net uluslararası rezervler ve swap hariç net rezervler tarafında da tablo negatif seyretti.

Rezerv KalemiÖnceki Hafta2 Ocak HaftasıDeğişim
Toplam Rezervler193,9 Milyar $189,1 Milyar$-4,8 Milyar $
Brüt Döviz Rezervleri69,2 Milyar $66,8 Milyar$-2,4 Milyar $
Altın Rezervleri116,9 Milyar $114,5 Milyar$-2,4 Milyar $
Net Uluslararası Rezervler79,8 Milyar $76,9 Milyar$-2,9 Milyar $
Swap Hariç Net Rezervler67,5 Milyar $62,6 Milyar$-4,9 Milyar $

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 76,9 milyar dolara gerilerken, bankalarla yapılan swaplar çıkarıldığında elde edilen net rezervler 67,5 milyar dolardan 62,6 milyar dolara düştü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
