Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Merkez Bankası toplam rezervleri 192,3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Aralık haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri bir haftada 1,5 milyar dolar artarak 192 milyar 312 milyon dolara çıktı. Böylece, 198,4 milyar dolar olan tüm zamanların en yüksek seviyesine bir adım daha yaklaşılmış oldu.

REZERVLERDE SON DURUM

Bankanın yayımladığı rapora göre, 19 Aralık itibarıyla brüt döviz rezervleri 759 milyon dolarlık bir artışla 79 milyar 410 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Bir önceki hafta bu rakam 78 milyar 651 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

ALTIN YİNE YÜKSELİŞTE

Aynı dönemde altın rezervlerinde de dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Altın rezervleri 750 milyon dolar değer kazanarak 112 milyar 153 milyon dolardan, 112 milyar 903 milyon dolara çıktı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

