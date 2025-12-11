Merkez'in rezervlerinde artış: Altın kasayı doldurdu

Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde bu hafta yüzde 1,7 artış kaydederek 186,4 milyar seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde yukarı yönlü ivme kazandı. Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, 5 Aralık haftasında bankanın toplam rezervleri 3,2 milyar dolarlık bir sıçrama yaparak 186,4 milyar dolara ulaştı. Resmi rezerv varlıklarındaki bu artış oranı, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçti.

ALTIN REZERVLERİ 110 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

2021/11/12/merkez-bankasi-doviz-rezervi.jpg

Rezervlerin alt kalemleri incelendiğinde hem dövizde hem de altında artış gözlendi. Döviz varlıkları bir önceki haftaya göre yüzde 1,7 artarak 69 milyar dolara yükseldi.

Altın varlıkları diğer haftalarda olduğu gibi artış kaydetti. Altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,9 oranında değer kazanarak 109,7 milyar dolar seviyesini gördü. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı da sınırlı bir artışla (yüzde 0,4) 7,7 milyar dolar oldu.

KAMUNUN DÖVİZ BORCU DA ARTTI

Rezervler artarken, yükümlülükler tarafında da hareketlilik yaşandı. Merkez Bankası ve Merkezi Yönetimi kapsayan kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri, yüzde 1,2 artışla 120,7 milyar dolara çıktı.

Detaylara bakıldığında; önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 2,3 artarak 57,7 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise yüzde 0,3 artışla 63,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

SWAP YÜKÜMLÜLÜĞÜ 17,6 MİLYAR DOLAR

2021/11/12/merkez-bankasi-rezervleri.jpg

Piyasaların yakından takip ettiği swap (para takası) verileri de belli oldu. Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğü 17,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

