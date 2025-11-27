Rezervlerde kayıp! Hem dolar hem altın...
Yayınlanma:
Son dakika açıklaması... Merkez Bankası, haftalık verilerini açıkladı. Buna göre, hem dolar hem de altın rezervlerinde kayıp yaşandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 21 Kasım haftasına ait verileri açıkladı. Buna göre, brüt döviz rezervleri 6,8 milyar dolarlık gerilemeyle 180,6 milyar dolara indi. Haftalık dağılıma bakıldığında, döviz rezervleri 76,24 milyar dolara inerken, altın rezervleri 107,39 milyar dolardan 104,39 milyar dolara düştü.
AYRINTILAR GELİYOR...
