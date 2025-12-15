BMW’den Papa’ya jest:

BMW yetkilileri, Papa Leo XIV'ün çevre sorunlarına duyarlılığını gerekçe göstererek, kendisine tamamen elektrikli bir iX xDrive 60 hediye etti.

Bağış, BMW AG CEO'su Oliver Zipse , Avrupa Pazarı Başkanı Bernhard Kuhnt , BMW İtalya CEO'su Massimiliano Di Silvestre ve BMW AG İletişim, Hükümet ve Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Maximilian Schoeberl'in katılımıyla düzenlenen bir teslim töreninde gerçekleşti .

Heybetli iX, BMW'nin tarihinde -i3'ten sonra- elektrikli mobilite teknolojisini baştan sona kucaklamak üzere geliştirilen ikinci modelidir . Adından da anlaşılacağı gibi, bu BMW modeli Bavyera şirketinin iki otomotiv dünyasını bir araya getiriyor: elektrikli BMW i ve BMW X SUV'ları.

bmw-ix-xdrive60-pope-3.jpg

Münih merkezli şirketin yakın zamanda yenilenen elektrikli Spor Aktivite Aracı, üstün performans ve önemli ölçüde artırılmış menzil sunuyor; xDrive60 versiyonunda bu menzil 701 kilometreye ulaşıyor .

Yeni pil teknolojisi, BMW iX xDrive45'teki yüksek voltajlı bataryanın enerji kapasitesini yaklaşık %30 artırarak toplam 94,8 kWh'ye ulaştırıyor. Diğer model versiyonlarındaki yüksek voltajlı bataryalar ise, Papa'ya hediye edilen BMW iX xDrive60 için 109,1 kWh ve BMW iX M70 xDrive için 108,9 kWh olmak üzere kullanılabilir bir enerji kapasitesi sunuyor.

Her aksında birer elektrik motoru bulunan BMW iX'in tüm versiyonları dört tekerlekten çekiş özelliğine sahiptir. Sürüş sistemi optimize edilerek önemli ölçüde daha fazla güç sunmaktadır.

bmw-ix-xdrive60-pope-2.jpg

Daha spesifik olarak, yeni BMW iX xDrive60, yenilenmeden önceki modele kıyasla 21 beygir gücü (15 kW) artışla 544 beygir gücüne (400 kW) ulaşırken , 0'dan 100 km/s hıza 4,6 saniyede çıkıyor ve azami hızı elektronik olarak 200 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

İç mekanda da, özellikle donanım alanında değişiklikler yapılırken, sofistike tasarım karakteri ve teknolojik yenilikler korunuyor. BMW iX xDrive60'ın Yunanistan pazarındaki fiyatlarının 109.800 Euro'dan başladığını belirtmekte fayda var .

