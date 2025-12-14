Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi

Yayınlanma:
Görenleri güzelliği ile hayrete düşüren Geminid meteor yağmuru California'da görüntülendi.

Her yıl Aralık ayında yaşanan görkemli gök olayı Geminid meteor yağmurunun en büyük ve uzun görüntülenmesi 13 Aralık gecesinde yaşanıyor.

aa-20251214-39978848-39978832-yosemite-ulusal-parkinda-geminid-meteor-yagmuru-1.jpg

ABD'nin California eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda bulunan Half Dome (Yarım Kubbe) graniti üzerinde ''Geminid meteor yağmuru'' hızlandırılmış çekim yöntemiyle kaydedildi.

Bu yıl zirve sırasında saatte 100 ila 150 meteorun görülebileceği belirtilirken, gözlem için şehir ışıklarından uzak ve hava koşullarının açık olduğu bölgelerin tercih edilmesi gerektiği ifade edildi.

Uzmanlara göre Geminid meteor yağmurunun en yoğun gözlemi, gece yarısından sonra sabaha karşı saatlerde yapılabilecek. Meteorların parlak ve görece yavaş hareket etmesi nedeniyle Geminidler, özel bir ekipman gerektirmeden izlenebilen gök olayları arasında yer alıyor.

aa-20251214-39978848-39978831-yosemite-ulusal-parkinda-geminid-meteor-yagmuru-1.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

