Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
İstanbul semalarında gece yarısı beliren ve hareket eden tanımlanamayan bir ışık, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayılırken, olayın ne olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren tanımlanamayan bir ışık, kentin birçok ilçesinden vatandaşlar tarafından görüntülendi. Parlak cismin hareket ederek kısa süre sonra kaybolduğu anlar mega kentte heyecan yarattı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Olay anının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş kitlelere ulaştı. Vatandaşlar arasında heyecan yaratan görüntülerle ilgili olarak meteor ya da göktaşı olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

İstanbul'da gökyüzünde görülen cismin ne olduğuna dair henüz resmî kurumlardan bir açıklama yapılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan olayın ne olduğuna dair henüz resmi bir kurum tarafından açıklama yapılmazken, vatandaşların merakı sürüyor. Görüntülerdeki cismin meteorolojik bir olay mı yoksa başka bir fenomen mi olduğu konusunda yetkili kurumlardan bilgi bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

