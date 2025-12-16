Özgür Özel ve Durbay ailesi taziyeleri kabul etti

CHP Lideri Özgür Özel, taziye süresince Gülşah Durbay’ın babası Osman Durbay ve annesi Fatma Durbay ile birlikte yan yana durarak başsağlığı dileklerini kabul etti. Bu süreçte Özel ve Durbay ailesine; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen de eşlik ederek destek verdi.

METRELERCE TAZİYE KUYRUĞU

Saat 12.00 itibarıyla Fatih Sergi Salonu’nda başlayan taziye kabulüne Manisalıların ilgisi yoğun oldu. Salonun bulunduğu binadan Valilik binasına kadar metrelerce uzanan bir vatandaş kuyruğu oluştu. Taziye sırasında CHP’li il ve ilçe başkanlarının yanı sıra; ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda yurttaş, aileye ve Genel Başkan Özel’e üzüntülerini iletti.

Ziyaretçiler, başsağlığı dileklerini ilettikten sonra ayrılmadan önce oluşturulan taziye defterini imzalayarak duygularını kayda geçirdi. Taziye kabulünün saat 17.00’ye kadar devam edeceği bildirildi.

CHP Genel Merkezi'ne Gülşah Durbay'ın fotoğrafı asıldı

ÖZEL, AKÇURA’NIN CENAZESİNE DE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülşah Durbay için düzenlenen taziye programının yanı sıra kentteki bir başka cenaze törenine daha iştirak etti. Özel, Manisa’nın tanınmış iş insanlarından İsmail Akçura'nın kardeşi Haşim Akçura için Hatuniye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında saf tuttu.