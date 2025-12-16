Toprağa gömülü bulunan 10 yaşındaki çocuğun son hali! En büyük hayalini açıkladı

Toprağa gömülü bulunan 10 yaşındaki çocuğun son hali! En büyük hayalini açıkladı
Yayınlanma:
Hatay'da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki Amir El Cedduğ'un hastanede tedavisi sürüyor. Gazetecilere konuşan Suriye uyruklu çocuk en büyük hayalini açıkladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra diri diri toprağa gömülmüş halde bulunan Amir El Cedduğ'un tedavisi sürüyor.

Sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği belirtilen 10 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, en büyük hayalini gazetecilere açıkladı.

DİRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞTÜ

Mehmetbeyli mevkisinde 7 Aralık'ta vücudunun bir kısmı toprak altında ve darp sonucu başından yaralı halde bulunan Cedduğ'un Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

yeni-proje-10.jpg
10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir El Cedduğ dayısı tarafından toprağa gömülmüştü

Baba Muhammed Cedduğ, gazetecilere, oğlunun durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden Cedduğ, "Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Doktorlar, Amir'in sağlığının iyiye gittiğini söylüyor, inşallah birkaç güne taburcu olmasını bekliyoruz. Adaletin yerini bulmasını, bu olayda suçu olanın cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.

yeni-proje-11.jpg
Hatay'da toprağa gömülü halde bulunan Amir, en büyük hayalini açıkladı

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

Amir El Cedduğ da ağrılarının azalmaya başladığını ve kendini daha iyi hissettiğini belirtti. Kendisi için yapılanlara teşekkür eden Cedduğ, en büyük hayalinin Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile tanışabilmek olduğunu kaydetti.

Toprağa gömülen çocuğun kaçırılmadan önceki son anları ortaya çıktı! Dayısı elini böyle omzuna atmışToprağa gömülen çocuğun kaçırılmadan önceki son anları ortaya çıktı! Dayısı elini böyle omzuna atmış

NE OLMUŞTU?

Reyhanlı ilçesinde ailesinin 5 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunduğu Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, 7 Aralık'ta Mehmetbeyli mevkisindeki arazide, vücudunun bir kısmı toprak altında, darp sonucu başından yaralı halde bulunmuştu.

Güvenlik kameraları görüntülerinden çocuğun, dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğü belirlenmiş, gözaltına alınan dayı tutuklanmıştı.

Kaynak:AA

Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Türkiye
Sinop'ta işçileri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Sinop'ta işçileri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Sinem'i 42 kez bıçaklayan erkeğe mahkemeden tarihe geçecek karar! Tek bir indirim uygulanmadı
Sinem'i 42 kez bıçaklayan erkeğe mahkemeden tarihe geçecek karar! Tek bir indirim uygulanmadı
Antalya'da dayı dehşeti: 1 yeğenini öldürdü eniştesi ile 1 yeğenini ise yaralayıp intihara kalkıştı
Antalya'da dayı dehşeti: 1 yeğenini öldürdü eniştesi ile 1 yeğenini ise yaralayıp intihara kalkıştı