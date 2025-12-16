Toprağa gömülü bulunan 10 yaşındaki çocuğun son hali! En büyük hayalini açıkladı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra diri diri toprağa gömülmüş halde bulunan Amir El Cedduğ'un tedavisi sürüyor.

Sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği belirtilen 10 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, en büyük hayalini gazetecilere açıkladı.

DİRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞTÜ

Mehmetbeyli mevkisinde 7 Aralık'ta vücudunun bir kısmı toprak altında ve darp sonucu başından yaralı halde bulunan Cedduğ'un Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir El Cedduğ dayısı tarafından toprağa gömülmüştü

Baba Muhammed Cedduğ, gazetecilere, oğlunun durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden Cedduğ, "Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Doktorlar, Amir'in sağlığının iyiye gittiğini söylüyor, inşallah birkaç güne taburcu olmasını bekliyoruz. Adaletin yerini bulmasını, bu olayda suçu olanın cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.

Hatay'da toprağa gömülü halde bulunan Amir, en büyük hayalini açıkladı

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

Amir El Cedduğ da ağrılarının azalmaya başladığını ve kendini daha iyi hissettiğini belirtti. Kendisi için yapılanlara teşekkür eden Cedduğ, en büyük hayalinin Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile tanışabilmek olduğunu kaydetti.

Toprağa gömülen çocuğun kaçırılmadan önceki son anları ortaya çıktı! Dayısı elini böyle omzuna atmış

NE OLMUŞTU?

Reyhanlı ilçesinde ailesinin 5 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunduğu Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, 7 Aralık'ta Mehmetbeyli mevkisindeki arazide, vücudunun bir kısmı toprak altında, darp sonucu başından yaralı halde bulunmuştu.

Güvenlik kameraları görüntülerinden çocuğun, dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğü belirlenmiş, gözaltına alınan dayı tutuklanmıştı.