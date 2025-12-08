Toprağa gömülen çocuğun kaçırılmadan önceki son anları ortaya çıktı! Dayısı elini böyle omzuna atmış

Yayınlanma:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp ihbarından iki gün sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki Suriye uyruklu A.A.'nın, kaybolmadan hemen önceki son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tutuklanan dayısı M.E.'nin elini çocuğun omzuna atarak birlikte yürüdüğü kaydedildi.

Reyhanlı ilçesinde 5 Aralık'ta ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 10 yaşındaki Suriyeli A.A., iki gün süren arama çalışmalarının ardından Mehmetbeyli mevkisinde, vücudunun bir kısmı toprak altında ve başından darp sonucu yaralı olarak bulunmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan dayısı M.E. (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

whatsapp-image-2025-12-08-at-12-06-45.jpeg

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENDİ

Olayın aydınlatılması amacıyla Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü detaylı çalışma sonucu, A.A. ile tutuklanan dayısı M.E.'nin kaybolmadan hemen önceki görüntüleri güvenlik kameralarına takıldı.

Görüntüde, M.E.'nin kaldırımda yürürken sırtında okul çantası bulunan yeğeni A.A.'nın omzuna elini attığı ve bir süre bu şekilde ilerlediği anlar yer aldı. Bu görüntüler, çocuğun dayısı tarafından Reyhanlı Barajı çevresine götürülmeden önceki son anları olarak kayıtlara geçti.

Hatay'da vahşet: 10 yaşındaki çocuk canlı canlı gömüldüHatay'da vahşet: 10 yaşındaki çocuk canlı canlı gömüldü

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olayla ilgili gözaltına alınan dayı Muhammet Eldavut, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Eldavut, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek bu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben çocuğu okuldan alıp, beraber Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakınlarına fıstık toplamaya gittik. Buradaki bir ağaca çıkıp, ağaçtan düştü. Korktuğum için kaçtım. Toprağa gömmedim, üzerini örtmedim, ne olduğunu bilmiyorum"

10 yaşındaki Amir diri diri toprağa gömülmüştü! Tutuklanan dayısının ifadesi ortaya çıktı10 yaşındaki Amir diri diri toprağa gömülmüştü! Tutuklanan dayısının ifadesi ortaya çıktı

AMİR A.'NIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen ağır yaralı A.A.'nın Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

whatsapp-image-2025-12-08-at-12-06-45-1.jpeg

Daha önceki ifadesinde suçlamaları reddeden ve çocuğun ağaçtan düştüğünü iddia eden dayı M.E.'nin tutukluluk hali devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Türkiye
Necip Hablemitoğlu suikastı davası ertelendi
Necip Hablemitoğlu suikastı davası ertelendi
İmamoğlu'nun diploma davasındaki erteleme kararına CHP'den ilk tepki!
İmamoğlu'nun diploma davasındaki erteleme kararına CHP'den ilk tepki!