Hatay'da vahşet: 10 yaşındaki çocuk canlı canlı gömüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aile, 5 Aralık günü 10 yaşındaki çocukları A.A hakkında İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, A.A'nın dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü tespit etti.

ÇOCUĞU ÖNCE DARP EDİP SONRA GÖMMÜŞ

Kayıp çocuk, arama çalışmaları sonucu Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bulundu.

Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk, sağlık ekibi tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı M.E'nin işlemleri devam ediyor.