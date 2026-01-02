80 yaşında donarak ölen kadın için iktidara tepki: Sosyal devletin nasıl çöktüğünün göstergesidir

Karabük'te 80 yaşındaki Zehra Bölüm evinin bahçesinde ölü bulundu. Bölüm'ün ölüm sebebi araştırılırken CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'dan hükümete sert sözlerle eleştiri geldi.

Yoksulluğun acı tablosu! Yaşlı kadın evinin bahçesinde donmuş halde bulundu

CHP'li Akay, ölümün hava koşullarıyla değil, sosyal ihmalle ilgili olduğunu vurguladı. Akay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karabük’te 80 yaşındaki bir yurttaşımızın soğukta donarak hayatını kaybetmesi, ülkede sosyal devletin nasıl çöktüğünün acı bir göstergesidir. Soğuk değil, ihmal öldürdü: Karabük’te sosyal devlet sınıfta kaldı. Bu ülkede sorun kar ya da kış değil; yaşlıyı, yoksulu ve yalnız yaşayan insanı görmeyen anlayıştır."

Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirten Akay, sosyal destek sistemlerinin kağıt üzerinde kaldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bir ömür çalışmış, bu memlekete emek vermiş bir büyüğümüzün evinin arka bahçesinde donarak hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Bu tablo, sosyal destek mekanizmalarının sahada işlemediğini açıkça göstermektedir. Bu bir kader değil, ihmaldir. Sosyal devlet; bütçe kalemlerinde değil, zor zamanda vatandaşının kapısını çalan vicdandır. Hiçbir yurttaş, hele ki bir büyüğümüz, sahipsizliğin ve yoksulluğun bedelini hayatıyla ödememelidir. Bu acının üzeri örtülemez; sorumluların takipçisi olacağız."