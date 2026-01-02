80 yaşında donarak ölen kadın için iktidara tepki: Sosyal devletin nasıl çöktüğünün göstergesidir

80 yaşında donarak ölen kadın için iktidara tepki: Sosyal devletin nasıl çöktüğünün göstergesidir
Yayınlanma:
Karabük'te 80 yaşındaki Zehra Bölüm'ün evinin bahçesinde ölü bulunması üzerine CHP'li Akay iktidara yönelik "Soğuk değil, ihmal öldürdü: Karabük’te sosyal devlet sınıfta kaldı. Bu ülkede sorun kar ya da kış değil; yaşlıyı, yoksulu ve yalnız yaşayan insanı görmeyen anlayıştır." ifadelerini kullandı.

Karabük'te 80 yaşındaki Zehra Bölüm evinin bahçesinde ölü bulundu. Bölüm'ün ölüm sebebi araştırılırken CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'dan hükümete sert sözlerle eleştiri geldi.

Yoksulluğun acı tablosu! Yaşlı kadın evinin bahçesinde donmuş halde bulunduYoksulluğun acı tablosu! Yaşlı kadın evinin bahçesinde donmuş halde bulundu

CHP'li Akay, ölümün hava koşullarıyla değil, sosyal ihmalle ilgili olduğunu vurguladı. Akay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karabük’te 80 yaşındaki bir yurttaşımızın soğukta donarak hayatını kaybetmesi, ülkede sosyal devletin nasıl çöktüğünün acı bir göstergesidir. Soğuk değil, ihmal öldürdü: Karabük’te sosyal devlet sınıfta kaldı. Bu ülkede sorun kar ya da kış değil; yaşlıyı, yoksulu ve yalnız yaşayan insanı görmeyen anlayıştır."

​​​​​​​

Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirten Akay, sosyal destek sistemlerinin kağıt üzerinde kaldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bir ömür çalışmış, bu memlekete emek vermiş bir büyüğümüzün evinin arka bahçesinde donarak hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Bu tablo, sosyal destek mekanizmalarının sahada işlemediğini açıkça göstermektedir. Bu bir kader değil, ihmaldir. Sosyal devlet; bütçe kalemlerinde değil, zor zamanda vatandaşının kapısını çalan vicdandır. Hiçbir yurttaş, hele ki bir büyüğümüz, sahipsizliğin ve yoksulluğun bedelini hayatıyla ödememelidir. Bu acının üzeri örtülemez; sorumluların takipçisi olacağız."

Kaynak:ANKA

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Türkiye
İmamoğlu'ndan Çankırı mesajı: Ekran başında olacağım
İmamoğlu'ndan Çankırı mesajı: Ekran başında olacağım
Özgür Özel yılın ilk mitingine çağrı yaptı
Özgür Özel yılın ilk mitingine çağrı yaptı