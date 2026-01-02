Yoksulluğun acı tablosu! Yaşlı kadın evinin bahçesinde donmuş halde bulundu

Yoksulluğun acı tablosu! Yaşlı kadın evinin bahçesinde donmuş halde bulundu
Karabük'te, kulübeden bozma bir evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Zehra Bölüm, evinin arka bahçesinde karlar içinde donmuş halde bulundu.

Karabük'te, kulübeden bozma bir evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki yaşlı kadın, evinin arka bahçesinde karlar içinde donmuş halde ölü bulundu.

Karabük'te karların içinde donmuş halde bulunan yaşlı kadının yaşadığı ev (ANKA)

EVİNİN ARKA BAHÇESİNDE DONARAK ÖLDÜ!

Yaşanan acı olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Zehra Bölüm’ün cansız bedeni evinin arka bahçesinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİN TESPİTİ İÇİN ATK'YE GÖNDERİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bölüm’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının donmuş halde bulunduğu evinin arka bahçesi (ANKA)

Zehra Bölüm’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

