İmamoğlu'ndan Çankırı mesajı: Ekran başında olacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (iBB) ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Çankırı'da düzenlenecek mitinge ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"EKRAN BAŞINDA OLACAĞIM"

İmamoğlu, yarın miting saatinde ekran başında olacağını söyledi. İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Yarın Çankırı, hukuksuzluğa karşı bir araya geliyor. Ben de ekran başında çok kıymetli vatandaşlarımızla olacağım. Kalbim, ruhum sizlerle!"

Yarın Çankırı, hukuksuzluğa karşı bir araya geliyor.



Ben de ekran başında çok kıymetli vatandaşlarımızla olacağım. Kalbim, ruhum sizlerle!

YILIN İLK MİTİNGİ ÇANKIRI'DA DÜZENLENİYOR

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitingler düzenlemeye başladı.

Bu mitinglerin 78'incisini yarın Çankırı’da gerçekleştirecek. Saat 15.00’te Belediye Meydanı’nda yapılacak miting, 2026 yılının da ilk mitingi olacak.